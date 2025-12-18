影/林口狠男「菜園4刀奪阿公性命」！上個月才狠揍女友

新北市林口區的一處菜園，今（18日）上午發生70多歲的阿公慘遭猛砍4刀，緊急送醫搶救後仍宣告不治，據查嫌犯是因為跟他有種菜糾紛，不爽絲瓜棚被移動因此痛下殺手，上個月痛毆前女友的黑歷史也曝光。

葉男貸案畫面。（圖／警方提供）

回顧整起兇案，據說林口分局指出，事發地點在文化二路一段100巷底的某菜園，案發時間約在今天上午7點，獲報後旋即派員趕往，經查被害人78歲陳姓阿公，在菜園內跟59歲葉男因為種菜起衝突，葉男因此持刀砍人，陳姓阿公的左胸中2刀、左側身中1刀、左手臂中1刀，共計4刀，送林口長庚醫院手術搶救後，仍因傷重宣告不治。

葉男落網。（圖／警方提供）

而行兇後旋即逃逸的嫌犯已迅速在案發4小時內被逮回，經查他作案後就騎著機車往新莊方向逃逸，目前偵訊後將依涉犯《刑法》殺人罪嫌，將葉男移送新北地檢署偵辦並建請羈押。

葉男犯案後騎機車落跑。（圖／警方提供）

葉男被押進警車。（圖／警方提供）

而葉男為何會下如此重手，原因據查竟是不爽自己的絲瓜棚被對方移動，葉男供稱今天上午看到自己的絲瓜都枯萎，因此跑去跟陳姓阿公發生爭吵，被對方說「不滿你脾氣差，不想跟你一起種菜，才會把絲瓜棚移動到新的菜園」，當場失控怒持隨身攜帶的30公分水果刀砍死人。

他的黑歷史也曝光，在今天往前推約1個月，11月15日，他狠揍當時的女友，導致女方害怕跑去報案，表示葉男情緒不穩，常常跟她說「有人要害我」，後來雙方已分手，沒想到葉男又因情緒不穩犯下更大的錯。

案發現場。（圖／警方提供）

案發現場。（圖／警方提供）

案發現場。（圖／警方提供）

