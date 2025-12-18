影/林口翁菜園遭砍慘死 家屬殯儀館相驗哭斷腸

新北市今（18）日發生一起殺人案，一名老翁在林口菜園遭持刀砍死，警方循線逮捕犯案兇嫌，下午檢警在殯儀館進行相驗，死者3名兒女到場悲痛相擁而泣場面令人鼻酸。

死者3名子女在殯儀館相擁痛哭。（圖／翻攝畫面）

警方調查，死者陳姓老翁（78歲）今上午7時許在林口文化一路二段100巷底菜園工作，嫌犯葉姓男子（59歲）疑因不滿絲瓜棚被移走導致絲瓜枯死，與陳翁發生爭執後持水果刀砍殺對方多刀後逃逸。

老翁在林口菜園遭砍殺送醫不治。（圖／翻攝畫面）

陳翁全身多處刀傷倒臥血泊中，包括左胸2處穿刺傷、左側身1刀、左手臂1刀，被發現時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治；葉男行兇後竟還照常到工地上班，警方上午11時許循線在新莊區將他逮捕到案，訊後依殺人罪嫌送辦。

嫌犯葉男犯案後還去上班遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

檢警下午會同法醫到板橋殯儀館相驗遺體，陳翁3名子女也到場，3人悲痛抱在一起痛哭場面哀戚，兒子受訪表示父親人很好，平時只有種種菜當作運動，他們不認識兇嫌，也不清楚對方與父親有什麼衝突。

