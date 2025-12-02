影/林園台17伸縮縫施工 車撞護欄陷坑駕駛受傷

高雄市的林園產業園區範圍內，昨（1日）發生一起驚悚車禍，有輛休旅車疑因當時天色昏暗，不慎撞上護欄，半輛車下陷到內線正在修整鋪柏油的路面上，驚悚畫面也曝光。

車禍現場。 （圖／警方提供）

10月13日到12月7日，公路局南區養護工程分局在高雄市林園區台17線施工，進行伸縮縫工程，設護欄及警示燈提醒用路人注意。

據林園分局指出，事發地點在石化二路上，昨天（12/1）傍晚5點20分獲報該處有車禍，立即派遣林園派出所員警、交通分隊員警會同救護人員跟消防隊趕往現場救援。

車禍現場。 （圖／警方提供）

警消抵達後得知，車禍發生起因是67歲周男開著休旅車，沿著石化二路東往西方向，至事故地點時自撞護欄，只見該輛休旅車有一半陷入內線正在修整、鋪柏油的路面，車頭明顯受損，護欄也被撞毀，所幸周男僅受輕傷自行就醫，酒測值為0，警方表示全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。

車禍現場。 （圖／警方提供）

