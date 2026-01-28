影／林心如迎50歲生日！楊謹華曝光「嘴對嘴」慶生影片

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

演員林心如27日迎接50歲生日，好友楊謹華準時發文送上祝福，更PO出一段，兩人拍攝戲劇《華燈初上》時的慶生影片。影片中可見到，林心如手上捧著一個巨大的白色鮮奶油蛋糕，還有嘴對嘴親吻楊謹華的畫面，氣氛看上去溫馨歡樂。

貼文中楊謹華開頭就深情喊話「親愛的Rose」，也祝壽星開心健康，林心如則回應好友「謝謝親愛的！想你了」，可見兩人私下的好交情，貼文一公開，許多網友湧入留言區送祝福，也掀起部分的人回憶殺，寫下「兩位媽媽何時會再同台呀」。

楊謹華PO出拍攝戲劇《華燈初上》時，為林心如慶生的影片。（圖／IG：cheryllovel0ve）

