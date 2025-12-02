影/果農心痛！南投甜柿園變buffet 獼猴攻陷「剩2成可收」

南投縣仁愛鄉的馬烈霸甜柿園近日因停電導致防猴電網失效，吸引超過20隻台灣獼猴闖入，造成成熟柿子被啃食，未成熟的柿子則掉落一地，讓果農感到非常痛心。

南投縣仁愛鄉的馬烈霸甜柿園近日因停電導致防猴電網失效，吸引超過20隻台灣獼猴闖入，造成成熟柿子被啃食。（圖／民眾提供）

果農指出，這些獼猴的數量已經失控，雖然極端氣候對農作物構成威脅，但野生動物的侵害尤其嚴重。據了解，某果農的叔叔在栽種48棵柿子樹中，最終僅剩9棵能夠採收，損失相當慘重。

南投縣農業處表示，農民可以申請補助來架設電網，並結合假人、放鞭炮等方式來驅趕猴群。由於獼猴的智商較高，建議多管齊下，若驅趕效果不佳，農民還可以申請人道圍捕或獵殺。

