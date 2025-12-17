影/查個資討債案震撼彈！前警官證稱王大陸「有特權」

藝人王大陸先前涉入的「查個資討債風波」今（17日）開庭，前北市刑大偵三隊小隊長林建甫今天出庭時驚爆，王大陸做筆錄時有特權，「是長官交辦案件」。

王大陸離開新北地院。 （圖／翻攝畫面）

根據林建甫的證詞，事發當天劉居榮將王大陸帶進隊長專用辦公室，明確告知對方此案是「長官交辦案件」，並表示嫌犯身分已經查出，隨後會提供相關資料，要他負責作筆錄。林建甫回憶，他先以手寫方式記下王大陸口述內容，王大陸提到自己遭一名綽號「黑哥」或「小黑」的人詐騙，待詢問結束後，林建甫才返回自己的座位將內容輸入電腦。

廣告 廣告

王大陸女友闕沐軒離開新北地院。 （圖／翻攝畫面）

而劉居榮在林建甫打筆錄時，還不時走來問：「怎麼打這麼久？」隨後還用手機傳送陳志明的個資，包括社群帳號、銀行帳戶以及照片檔案等給林建甫，再拿給王大陸進行指認，王大陸因此確認陳志明就是詐騙他的「黑哥」。

北市刑大代理隊長劉居榮離開新北地院。 （圖／翻攝畫面）

檢察官相當驚訝，質疑為何王大陸被作筆錄時沒有錄音錄影，也未採取標準的一問一答方式，指認流程明顯並未依照標準作業程序，製作六人以上的照片陣列（俗稱六宮格），而是僅出示單一嫌犯的照片，在王大陸完成指認後也直接在隊長辦公室內簽名，未遵循一般報案流程，是否便宜行事？林建甫則辯稱，因為王大陸是公眾人物，偵查隊辦公室常有媒體記者出入，「為避免引起不必要的關注和困擾，才會採取這樣的處理方式，並非故意違反規定」。

四海幫堂主小阿俊離開新北地院。 （圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

影/整片外牆被炸毀！台南民宅煮食釀瓦斯氣爆 爆炸瞬間曝

影/恐怖軍火庫上路！轎車違規露餡 高雄警搜出槍械刀具

新北板橋驚見怪客趴車抖動 警：行為已違法將傳辦