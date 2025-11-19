影／柬埔寨監獄爆槍響！女「遞槍」助越獄 7人逃跑下場慘了

柬埔寨斯雷省法院（Svay Rieng Provincial Court）於近日發生一起離譜的劫獄事件。（示意圖／翻攝自pexels）





柬埔寨斯雷省法院（Svay Rieng Provincial Court）於近日發生一起離譜的劫獄事件。5名越南籍和1名柬埔寨籍嫌犯於昨（18）日上午於展開逃獄計畫，在他們逃離法院的過程中，還有1名越南籍女子上前為他們遞送槍枝，6名嫌犯和女子持槍威脅警方，一群人浩浩蕩蕩地離開了現場。

根據《KHMER TIMES》報導，從畫面中可見，這名戴著棒球帽的越南女子從昨日上午8時許就在法院附近徘徊，直到這些嫌犯從法院停車場的警車中走出時，她立刻快步上前，把槍交給其中一人，其他仍在警車內的嫌犯也趁機解開手銬，準備共同行動。

儘管當時在場的2名警衛注意到該名女子的異常舉動，但卻來不及阻止，一群人就在持有攻擊武器的情況下，對警衛開了2槍以示威脅，7人就這樣離開了法院大門。

監獄總局發言人索納丁（Kheang Sonadin）指出，「這些囚犯面臨的指控包括毒品犯罪、妨害他人自由以及非法持有武器罪」。在7人逃跑後，警方隨即駕車展開追緝，歷經約90分鐘，其中1名嫌犯乘坐的逃逸車輛，因不明原因衝進斯雷省郊區的一處池塘，隨後遭警方逮捕。索納丁表示，警方於今（19）日已在市郊將剩餘的5名嫌犯與幫助遞槍的女子全數逮捕歸案。

