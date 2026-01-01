影／柯呈枋元旦送「幸福餅」 彰化鄉親搶領暖心祝福

▲柯呈枋元旦送「幸福餅」，彰化鄉親搶領暖心祝福。（圖／柯呈枋提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2026年元旦，彰化縣長參選人柯呈枋與服務團隊展開「元旦送幸福」行動，兵分多路前往各鄉鎮元旦活動現場，親手向鄉親發放「幸福餅」，以行動傳遞新年祝福與溫暖。

這款「幸福餅」特別採購自彰化在地優質企業，亮黃色包裝象徵陽光與好運，上頭印有Q版阿枋造型，親切又可愛。現場不少民眾拿到禮品後驚呼「好可愛」，更有人立刻拍照打卡，氣氛熱絡。小朋友搶著拿、長輩也開心表示「收到就幸福滿滿」，民眾邊吃邊笑說：「甜在嘴裡，幸福在心裡，今年一定順順利利！」

柯呈枋指出，幸福不只是新年的祝賀，更是對地方發展與鄉親生活的承諾。他表示，即便是一塊小餅乾，也能串起在地產業、地方情感與共同的美好願景，「我會用最踏實的力量，陪大家持續走在美好彰化的路上。」

柯呈枋進一步說明，彰化擁有豐沛的產業能量，包括自行車零組件、食品加工、水五金、農畜產等隱形冠軍。透過採購在地企業產品，不僅能推廣「彰化好物」，也讓幸福在地方間循環。未來他將持續推動更多產業政策，提供企業更大舞台，讓每個家庭感受到實質幸福。

柯呈枋強調，幸福不是口號，從支持在地產業做起，就能讓鄉親感受到溫暖，「2026，我會用最大的力量，把每一份幸福都守好。」