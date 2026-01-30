影》柯建銘選總召有對手了 羅智強指源頭就是大惡罷大失敗

民進黨立法院黨團30日舉行黨團大會，有意參選總召的立委蔡其昌與原任總召柯建銘低聲交換意見。（姚志平攝）

本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團啟動黨團幹部改選作業，現任總召柯建銘已登記爭取連任，前立院副院長蔡其昌昨（29日）也表態參選，引發關注。國民黨團書記長羅智強今（30日）對此表示，覺得這次民進黨總召的茶壺之爭，其實是大惡罷的一個延續，最後結果是怎麼樣，就看民進黨內部的角力如何。

立院下個會期將於2月24日開議，民進黨團徵詢參選黨團三長意願，柯建銘已登記爭取連任，蔡其昌29日也表態參選；對此，柯建銘昨僅簡短回應「按程序走，先協商」。

羅智強今對此則是表示，覺得這次民進黨總召的茶壺之爭，其實是大惡罷的一個延續，原因很簡單，因為身兼黨主席的總統賴清德就是超級的鷹派，發動大惡罷之後任務失敗，就想把責任都推給柯建銘，但柯顯然不願意吞大惡罷的苦果，所以賴現在找了蔡其昌要來挑戰柯。

羅智強續指，但不管怎麼講，還是必須強調，賴清德就是有所謂的鋼鐵意志，那是他的選擇，但是有鋼鐵意志也要有鋼鐵的肩膀，所以這一次民進黨內部的所有的總召紛爭，覺得源頭就是因為大惡罷大失敗，賴推責任、柯不肯擔，所以最後只好推出他的鐵衛軍蔡其昌來去角逐總召之位，最後結果是怎麼樣，就看民進黨內部的角力如何。

