影/柯志恩容易吸引中間選民！郭正亮自爆「挺綠姊」投票意向

2026年高雄市長選戰，民進黨派出綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，最新民調顯示，柯志恩贏過賴瑞隆，引發討論。前立委郭正亮指出，柯志恩這種類型的候選人，較容易獲得中間選民青睞，他還透露，自己三個支持民進黨的姊姊，也有考慮是否投票給柯志恩。

柯志恩。（圖／資料照）

郭正亮今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，台南、高雄民進黨內風起雲湧，賴瑞隆最資淺，其他人會認為，為什麼一定要支持你？你平常也不是常常在跟人家打招呼，「這麼大的盤，四個人選，民調都差不多」，桶箍的工作不好做。而且，監察院長陳菊身體不好，「如果花媽可以到處走動就沒問題」，賴清德對高雄不熟，充滿變數。

廣告 廣告

郭正亮在節目中透露姊姊們的投票意向。（圖／中天新聞）

郭正亮認為，不要以為柯志恩一定沒機會，他看到有網友的說法很有道理，就是柯志恩不要凡事都罵陳其邁，陳其邁做不錯的也給他稱讚一下，搞不好會吸引到很多中間選民，「因為柯志恩那一型的，容易拿到中間票，像我家，我三個姐姐都是綠的，她們就覺得如果柯志恩跟邱議瑩選，會考慮柯志恩。」如果柯志恩能三不五時肯定一下陳其邁的部分措施，能夠爭取到一些中間選民，所以這次南高，其實國民黨都有機會，但也要步步為營。

延伸閱讀

影/陳亭妃拒簽「切割郭信良」協議 蔡正元：簽了保證落選

2026大選不怕藍白合？陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘直球對決

拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：簽下去就互信不夠了