影/柯志恩對手確定了？郭正亮大膽斷言高雄市長選戰終局
2026年高雄市長選舉競爭白熱化，前立委郭正亮預測，高雄市長選舉應該是上演民進黨賴瑞隆與國民黨的柯志恩的對決。不過賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，而且坦白說柯志恩這一場選戰不是跟賴瑞隆選，而是跟背後的高雄市長陳其邁和總統賴清德在選。
郭正亮7日在中天新聞節目《林嘉源辣晚報》中表示，陳其邁當年一開始民調就超過40%，賴瑞隆到現在只有30%左右，但賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，柯志恩沒有像韓國瑜一樣能夠跟基層得到共鳴，然後捲成一種要求政黨輪替的力量，這是候選人的群眾性問題，所以現在很難預測，因為民進黨大概賴瑞隆應該是確定了。
郭正亮進一步指出，賴瑞隆的地盤，其實很多地方的人根本不認識他，這就是賴未來的問題。坦白說這一局不是賴瑞隆在選，是陳其邁跟賴清德在選，所以柯志恩不要以為她是對賴瑞隆，她是對陳其邁和賴清德。大家都知道陳其邁是要往上爬的人，如果沒有贏，陳其邁怎麼當行政院長，他當然想當閣揆，所以一定會卯足全力。
郭正亮表示，柯志恩也跟他講過這個狀況，覺得對手資源很多，因為民進黨高雄執政太久，像綠委林岱樺在岡山造勢，就超過2萬人，現在距離選舉還有1年多，他認為柯志恩現在絕對辦不出來這樣的場， 一定要選舉很近的時候，才能夠捲動這樣的能量，而且林岱樺是在被打壓的情況下，都能夠搞一個2萬人的場，所以就知道資源落差之大。
民進黨高雄市長初選競爭白熱化，陳其邁成為這場黨內初選最給力的助選員之一。許智傑第一波文宣的其中一面看板就是和陳其邁同框，然後用陳的口吻寫著「他是我同學」，主打兩人都是「理工男、AI首都」，而賴瑞隆則是打著陳其邁的「師弟」名號，公開活動「卡位戰」幾乎天天在上演，因為C位之爭讓不滿情緒爆發。
延伸閱讀
青鳥大翻車！抓謝龍介閉目養神質疑「品德」 近千留言打臉
與林俊憲同日拚場互別苗頭？陳亭妃：不要想太多
影/鄭麗文掀入黨潮！藍議員證實是真的：很多民眾打來問
其他人也在看
綠派誰出戰台北高雄市長？他大膽預言這2人
[NOWnews今日新聞]外傳一份民進黨高雄市長選戰的內參民調曝光，顯示綠委賴瑞隆以44.5%支持度，領先藍委柯志恩的36%；綠委林岱樺以39.8%，領先柯志恩的35.1%；綠委許智傑則以40.4%，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
張善政危險了？詹江村曝「民進黨出王牌」 釣出童仲彥神回：可怖喔
民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長和桃園市長人選尚未確定，外傳民進黨立委王義川可能被徵召參選，而王義川近期也悄悄在桃園中壢開設服務處，讓人聯想可能要競選桃園市長。對此，國民黨議員詹江村直呼：「完了！這下完了！」中時新聞網 ・ 7 小時前
前教育部長吳清基談停砍公教年金 (圖)
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基（中）8日出席「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，會前接受媒體聯訪，期許朝野找到平衡點，對財政不會造成太大的困難，並激勵公教人員的士氣。中央社 ・ 11 小時前
派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲
即時中心／黃于庭、李美妍報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。《上報》昨（7）日公布一份「地下賭盤」民調，該結果顯示上述4綠委對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，今（8）日4人皆做出回應。民視 ・ 9 小時前
高雄市長民調變了！賴瑞隆、邱議瑩、許智傑反應曝光
民進黨高雄市長選戰，有意參選的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑競爭白熱化，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調顯示，綠營不管派誰都贏藍委柯志恩，而目前民調呈現「賴邱之爭」。對此結果，許智傑、邱議瑩和賴瑞隆都給出回應。中天新聞網 ・ 10 小時前
NPB》宋家豪1局霸氣8球送出三上三下！交流賽「樂天內戰」金鷲1比3不敵桃猿 3台將表現獲總教練三木肇肯定
2025年桃園市亞洲職棒交流賽今天（8日）繼續在樂天桃園棒球場形成「樂天內戰」，東北樂天金鷲最終以1緯來體育台 ・ 2 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 侯友宜提出兩原則
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。新北市長侯友宜今被問到對此看法，他簡短表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。中時新聞網 ・ 9 小時前
地下賭盤民調柯志恩慘輸？高雄綠4人回應了 質疑有鼓勵賭博之嫌
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨高雄市長初選競爭激烈，傳出地下賭盤已進行民調，其中，賴瑞隆民調第一，排第二的邱議瑩小輸賴1.7個百分點，許智傑民...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
2026苗栗頭份市長一戰有看頭 藍營張淑芬組織強形象佳呼聲高
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導 2026年地方選舉選情升溫，民進黨提名作業持續進行中、國民黨主席鄭麗文3日公告各地新任主委，也象徵提名作業將動起來。其中，苗栗縣頭份市等要地，民進黨可望透過與無黨籍議員曾玟學合作競選頭份市長；另一方面，國民黨有現任議員徐功凡表態、苗栗肉品市場前總經理洪志彥有意投入，但在地藍軍要角多認為副議長張淑芬出馬才能整合所有勢力...匯流新聞網 ・ 1 天前
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 8 小時前
2026高雄市長「賭盤」民調曝光！陳其邁：不要把許智傑當塑膠
綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑表態參選2026高雄市長，民進黨黨內初選白熱化，近日一份地下賭盤「開盤參考」民調曝光，外界解讀未來可能是「賴邱之爭」。對此，高雄市長陳其邁表示，許智傑也不錯，「不要把他當塑膠」。中天新聞網 ・ 5 小時前
綠議員攻張善政沒衝火警現場 遭打臉：美福倉儲大火第4天鄭文燦才去
桃園市南門市場日前發生火警，民進黨桃園市議員王珮毓及青鳥網軍藉機攻擊桃園市長張善政，批張善政沒有第一時間到現場處理，國民黨桃園市議員詹江村打臉，2022年美福倉儲大火，時任桃園市長鄭文燦在事發第4天才去現場。中天新聞網 ・ 1 天前
中共出手！沈伯洋祭三招自救 邱毅：慌了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；對此，前立委邱毅狠酸，沈伯洋只有三招，效果就都不大，而綠委們也開始表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2026高雄綠營內戰白熱化！賴瑞隆、邱議瑩民調僅差1.7%
民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑表態角逐。根據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，4位綠委均贏過國民黨立委柯志恩，值得注意的是，賴瑞隆、邱議瑩的民調分居一二，且差距僅1.7個百分點。中天新聞網 ・ 1 天前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 1 天前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 14 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 13 小時前
高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
2026高雄市長選戰升溫，民進黨4強林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑角逐提名，初選進入白熱化；林岱樺雖陷助理費爭議民調仍居高不下，邱議瑩推生活政策、賴瑞隆拚客家票、許智傑勤走基層，各自鞏固支持者。不過，綠營基層也憂心，若整合失利，恐重演「三腳督」，讓藍營柯志恩得利。太報 ・ 15 小時前