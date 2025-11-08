影/柯志恩對手確定了？郭正亮大膽斷言高雄市長選戰終局

2026年高雄市長選舉競爭白熱化，前立委郭正亮預測，高雄市長選舉應該是上演民進黨賴瑞隆與國民黨的柯志恩的對決。不過賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，而且坦白說柯志恩這一場選戰不是跟賴瑞隆選，而是跟背後的高雄市長陳其邁和總統賴清德在選。

郭正亮預測，高雄市長選舉應該是上演民進黨賴瑞隆與國民黨的柯志恩的對決。（圖取自柯志恩臉書）

郭正亮7日在中天新聞節目《林嘉源辣晚報》中表示，陳其邁當年一開始民調就超過40%，賴瑞隆到現在只有30%左右，但賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，柯志恩沒有像韓國瑜一樣能夠跟基層得到共鳴，然後捲成一種要求政黨輪替的力量，這是候選人的群眾性問題，所以現在很難預測，因為民進黨大概賴瑞隆應該是確定了。

前立委郭正亮。（圖/中天新聞）

郭正亮進一步指出，賴瑞隆的地盤，其實很多地方的人根本不認識他，這就是賴未來的問題。坦白說這一局不是賴瑞隆在選，是陳其邁跟賴清德在選，所以柯志恩不要以為她是對賴瑞隆，她是對陳其邁和賴清德。大家都知道陳其邁是要往上爬的人，如果沒有贏，陳其邁怎麼當行政院長，他當然想當閣揆，所以一定會卯足全力。

郭正亮表示，柯志恩也跟他講過這個狀況，覺得對手資源很多，因為民進黨高雄執政太久，像綠委林岱樺在岡山造勢，就超過2萬人，現在距離選舉還有1年多，他認為柯志恩現在絕對辦不出來這樣的場， 一定要選舉很近的時候，才能夠捲動這樣的能量，而且林岱樺是在被打壓的情況下，都能夠搞一個2萬人的場，所以就知道資源落差之大。

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，陳其邁成為這場黨內初選最給力的助選員之一。許智傑第一波文宣的其中一面看板就是和陳其邁同框，然後用陳的口吻寫著「他是我同學」，主打兩人都是「理工男、AI首都」，而賴瑞隆則是打著陳其邁的「師弟」名號，公開活動「卡位戰」幾乎天天在上演，因為C位之爭讓不滿情緒爆發。

