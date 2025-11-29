影/柯志恩民調大輸綠？葉元之曝實際情況：差距並不大

2026年高雄市長戰況激烈，一份最新民調顯示，綠委邱議瑩的支持度，不僅領先黨內3位對手，還大幅領先藍委柯志恩，引發討論。不過，藍委葉元之指出，南二都國民黨候選人的民調通常都會被低估，且實際上柯志恩和民進黨參選人之間的差距並不大。

葉元之。（圖／中天新聞）

《上報》委託雨晴指標公司於11月24至26日進行民調，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆，以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺，以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。

葉元之今天在中天節目《週末大爆卦》表示，南二都的民調，大家在觀察的時候就是當參考。他透露，先前曾向藍委謝龍介請教，綠委陳亭妃、林俊憲之爭，為何殺成這樣？現在講話都越來越重鹹，謝龍介則說，不用管他們，「反正我會贏嘛，你就不用理他們了」，謝龍介解釋，上屆台南市長選舉，民調顯示他大幅落後台南市長黃偉哲，但最後的投票結果，兩人的得票率僅相差5個百分點。

柯志恩。（圖／中天新聞）

葉元之指出，這反映出，南部因為民進黨長期執政，在這樣的氛圍下，大家會以為身邊人都支持民進黨，所以非民進黨支持者不太願意表態，但問題是投票那天你走到投開票所的時候，誰知道你投誰？所以南二都國民黨候選人的民調都會被低估。

葉元之說，之前他看過很多波高雄的民調，實際上柯志恩和民進黨這些想要參選的人，差距並沒有很大。另外，他也指出，《財劃法》對選情的影響並不大。

柯志恩。（圖／中天新聞）

本次民調為《上報》委託雨晴指標公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

