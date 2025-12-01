影/柯志恩民調贏3綠委！蔡正元：她和謝龍介是國民黨的英雄

2026年高雄市長選戰戰況激烈，最新民調顯示，國民黨立委柯志恩領先綠委許智傑、邱議瑩、林岱樺，僅小輸綠委賴瑞隆，但也在誤差範圍內。前立委蔡正元感嘆，柯志恩和藍委謝龍介可說是國民黨的英雄，但距離勝利仍需再努力。

《TVBS民調中心》公布的最新民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與柯志恩對決，賴瑞隆支持度為42%，柯志恩的支持度為40%，另外還有19%受訪者未決定。如果民進黨推派許智傑參選與柯志恩對決，柯志恩支持度 42%，許智傑的支持度則為35%；如果民進黨推邱議瑩參選，柯志恩支持度為43%，邱議瑩的支持度只有35%；如果民進黨推林岱樺參選與柯志恩對決，柯志恩支持度為40%，林岱樺的支持度則只有30%。

蔡正元今天在中天節目《辣晚報》表示，所有的國民黨人都要特別感謝柯志恩，在有如沙漠的地方奮鬥，她在那邊已經單打獨鬥了好長一段時間，真的是很困難，而且不容易，她跟這個謝龍介，可以說是國民黨的英雄。這個成績真的不容易，但距離勝利還要再努力一點，就看國民黨的支持者能夠給她什麼樣的加持力度。

蔡正元指出，賴瑞隆是民進黨的候選人當中，比較沒有爭議的，其他幾人都有很大的爭議，要贏過柯志恩不太容易，賴瑞隆相對來講爭議較小，就是能夠團結整個民進黨人的支持度。而中間選民通常也會挑比較沒有爭議的候選人，所以他的支持度才會有這樣的表現。

蔡正元說，柯志恩很努力，自從上次打「美濃大峽谷」後，民調在上升，這很不簡單，我們要給她鼓勵、給她祝福。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月20日至27日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

