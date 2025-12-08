影／柯志恩表態選舉不應該扯家人 賴瑞隆「這原因」不會退選
民進黨立委賴瑞隆為兒子涉及校園霸凌案，二度召開記者會落淚道歉，國民黨立委柯志恩表態，選舉不應該把家人牽扯進來。她不認為賴會退選，因為民進黨的候選人背後都有派系支援，初選在即，馬上就會翻篇。
柯志恩今天（8日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問，表示選舉應該專注在候選人本身，不應扯到孩子，賴瑞隆二次道歉完，跟對方家長也見面，應該就落幕了。
柯志恩說，這件事情家長彼此之間都有共識，女童家長也感受到賴委員的誠意，應該就落幕了，從以前到現在，我都覺得選舉不應該把家人牽扯進來，對候選人的政策、人品有任何批評，就是候選人本身，不應牽涉到孩子或家人，應該專注在候選人身上，所以二次道歉完，應該就告一段落。
柯志恩認為，不管是林岱樺的助理費案，還是賴瑞隆兒子霸凌案，因為背後有派系支援，民進黨的候選人不會輕言退選，再過一個月就要初選，爭議會翻篇進入下個階段。
柯志恩表示，每一個民進黨候選人，背後都有派系支援，過去到現在一年多，如果大家有機會到高雄，民進黨的看板已經掛了一年多，都在燒錢，已經花了這麼多，承受的壓力一定有，不可能因為這樣一件事就退選，沒有人會這麼脆弱，不管是林岱樺的助理費案，還是賴瑞隆兒子霸凌案，都會翻篇，而在網路上面，大家有一些不同意見，再過一個月他們就會初選，就會進入下一齣。
《中廣新聞》提醒您
◎反霸凌專線：0800-200-885
