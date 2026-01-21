影》柯文哲掃街「架拐子」自家女選將？ 本尊發聲了

前民眾黨主席柯文哲。（圖／本報系資料照）

民眾黨前主席柯文哲17日與民眾黨嘉義市長候選人張啓楷到北興市場掃街時，有一幕畫面引發議論，也就是當和民眾合照時，他的左手手肘突然疑似朝一旁自家的嘉義市東區市議員擬參選人林昱孜撞了一下，畫面透過直播播出後，遭外界質疑「架拐子」。對此，林昱孜昨（20日）也親自說明，相信大家「都有點過度解讀了這段影片」，歡迎大家去看完整直播影片，就會知道根本沒有這件事。

林昱孜在臉書發布影片聲明，17日與張啓楷委員、柯文哲主席在北興市場掃街的時候，主席撞到了她一下，相信大家「都有點過度解讀了這段影片」，其實從柯主席答應當張啓楷競選總幹事之後，非常照顧我們這些嘉義在地候選人，且在第一天柯主席就告訴她，要用最大的方式幫助她曝光，在這裡還是非常謝謝大家的關注及關心，歡迎大家去看完整直播影片，就會知道根本沒有這件事。

林昱孜也用文字寫下，再次感謝所有網友關心，但再次呼籲如果要談女權，請先尊重當事人，如果要鬥爭，請不要拿女性當成武器，感受大家想要的是一個能拿來攻擊的「素材」，替我「受害」、替我「委屈」、替我「被欺負」，「但真正尊重女性，請尊重當事人說法與意願，不需要把我塞進寫好的劇本裡」。

對此，當天人也在現場掃街的張啓楷，昨接受媒體聯訪時也回應，「大家看一下這個畫面，很清楚，那時候柯文哲是手正要拿起來，他不以為，發現說不小心碰到，他手馬上就放下來了。」

