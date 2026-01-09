影》柯文哲現身立法院！ 韓國瑜親送第一張「馬上幸福」春聯

民眾黨前主席柯文哲9日拜會立法院長韓國瑜，韓致贈「馬上幸福」春聯給柯。（姚志平攝）

民眾黨前主席柯文哲9日拜會立法院長韓國瑜。（姚志平攝）

柯文哲拜會韓國瑜。（取自中時新聞網直播）

民眾黨前主席柯文哲9日下午將與立委陳昭姿、黨團總召黃國昌等人，一同拜會立法院長韓國瑜。（丁上程攝）

前民眾黨主席柯文哲上週現身立法院，向朝野黨團請託人工生殖法，盼納入代理孕母制度。而今（9日）下午13時40分左右，他也再度現身立法院拜會立法院長韓國瑜；韓也親自送上第一張「馬上幸福」春聯。

柯文哲9日下午與黃國昌、陳昭姿等人，一同前往立法院拜會韓國瑜。柯一行人準時從立法院青島東路大門進入院區，並前往立法院長室旁的第二會客室與韓國瑜見面。上樓時柯文哲也被問到「沒能和民進黨立委王世堅見面，是不是很可惜？」柯文哲則並未回應。

柯文哲抵達後，韓國瑜與江啟臣也隨即從院長室走出，韓也隨即上前與柯握手，並表示「我本來要在樓下恭迎你，歡迎歡迎。」韓也隨即拿出準備好的「馬上幸福」馬年春聯，並表示這是剛出爐的第一張春聯。

韓國瑜親自送上春聯，接著表示，這是第一張跟副院長江啟臣聯名的春聯，叫「馬上幸福」，祝福柯文哲、柯市長、柯主席新的一年「馬上幸福」。兩人合照後，隨後進入會議室進行會談。

另外，韓國瑜昨也在臉書分享，本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

