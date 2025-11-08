影／柯煒林來台拍《大濛》髒話學超快！ 方郁婷挑戰燒柴慘燒到瀏海
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜
入圍第62屆金馬獎11項大獎的《大濛》由《消失的情人節》導演陳玉勳執導、集結怪物新人方郁婷、港星柯煒林、9M88等重量級卡司。該片以1950年代白色恐怖時期為背景，角色背景更是不乏本地、外省人等四面八方的口音。柯煒林飾演的「趙公道」就有大量山東話、廣東話的髒話夾雜，對此他也笑稱，髒話總是每個語言中最快學到的，也爆料導演陳玉勳懂的髒話也蠻多的。
另外，方郁婷則在片中首次挑戰燒柴煮飯，對此她苦笑表示，因為自己平常也不太會煮飯，因此要燒柴煮飯這件事對她而言很陌生，還不小心燒到瀏海，讓一旁的柯煒林聽聞相當震驚。
更多FTNN新聞網報導
影／李晧禎、李雅英、南珉貞合體跳貓舞 富邦「初代三本柱」時隔1年重聚
影／9m88被爆熱戀10年好友章廣辰 她直球回「什麼假新聞」公開徵男友
影／Lulu結婚登記爸媽感動當場落淚 陳漢典竟緊張到連戶籍地都忘
其他人也在看
解禁第2天需求仍旺！毛豬價穩中帶漲 拍賣均價直逼歷史新高
統計指出，平時周六供應量約1萬3000至1萬4000餘頭，昨增供至2萬1404頭，但買氣旺且冷凍廠也進場，價格較前天高出不少，達每公斤111.92元，供應雙北市豬肉需求的新北肉品市場拍賣均價更達每公斤114.79 元，新北市零售市場昨價格達每台斤210元，換算為每公斤350元。雲林肉品市...CTWANT ・ 4 小時前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 18 小時前
20億電子郵件、13億密碼外洩！資安專家警告：舊資料仍可致命
據《PC World》報導，這批資料並非來自單一駭客事件，而是由資安公司「Synthient」長期從各種外洩來源匯總而成的整合資料集。過去，Synthient也曾提供過1.83億筆外洩郵件地址資料給HIBP進行安全分析。此次更新的資料量更為驚人，顯示資訊竊取活動的規模與深度仍在不斷擴大。...CTWANT ・ 1 天前
首屆台馬星肥胖高峰會發布亞洲肥胖治療 籲肥胖疾病納入慢性病醫療與保險體系
記者陳金龍／台中報導 在亞洲肥胖人口急速攀升、相關代謝疾病成為公共衛生隱憂的此刻，由…中華日報 ・ 14 小時前
副總統歐洲議會演說 徐國勇：對台灣自由民主最大鼓勵
（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，引發中國駐歐盟使團抗議。民進黨秘書長徐國勇今天表示，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵，「中國什麼都不開心，只有讓它繼續不開心下去」。中央社 ・ 2 小時前
嘉義男帶狗散步未繫繩咬傷8旬婦 判拘役40天
嘉義縣1名張姓男子3月間帶其所飼養的棕色土狗，沿大林鎮嘉104線公路散步，狗未繫狗繩也未戴口罩，竟接近對向騎來的80歲林姓婦人機車，突啃咬林婦的手，導致林婦的右手臂有3處撕裂傷還流血，嘉義地檢署聲請嘉義地方法院簡易處刑，依過失傷害罪判刑40天，如易科罰金，以1000元折算1日，嘉檢提上訴被駁回，判刑自由時報 ・ 2 小時前
遭爆助「太子」幹部來台 林思銘駁：絕無介入
跨國犯罪組織「太子集團」，被英、美聯合制裁，在台灣的幹部，也陸續被檢調拘提、羈押。現在移民署也證實，太子集團董事長陳志，近年曾派遣核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，疑似以旅遊名義「巡視據點」，而且還找上時任的國民黨立委李德維，與現任立委林思銘協助入境。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票
因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...世界日報World Journal ・ 20 小時前
從商界到捷克眾院議長 日捷混血岡村富夫反移民反歐盟
（中央社記者劉郁葶布拉格特稿）捷克眾議院選舉結果5日出爐，「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫（Tomio Okamura）當選為眾議長。這位具日本血統的捷克政治人物以「捷克優先」為號召，主張民族主義、反移民與反歐盟立場。過去他多次因爭議性言論引發批評，未來將如何在新職位上主持議會、維持政治平衡，備受各界關注。中央社 ・ 4 小時前
不是五十肩！她「手抬不高、梳頭困難」復健無用 竟旋轉袖肌腱斷裂
「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」一位60多歲的小林女士（化名）就診時這樣描述。醫師表示，有民眾誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒。但實際上，旋轉袖肌腱斷裂是常見卻容易忽略的問題。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思白恐政治受難者
記者康子仁∕台北報導 國民黨主席鄭麗文八日出席「五０年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，…中華日報 ・ 13 小時前
中職》與樂天球團高層談二軍宿舍風波 蔡其昌：產業發展一定要投資
中職會長蔡其昌今天前往桃園棒球場，就二軍宿舍風波與樂天球團高層溝通，與樂天集團亞太區執行長葛城崇會談20分鐘，蔡其昌表示，已經把相關意見向葛城反應，樂天集團也給出善意的回應，「我能做的就是這樣。」蔡其昌指出，他在會談中向葛城表達，台灣棒球正在快速起飛，過去台灣對日本職業棒球的經營都投以羨慕的眼光，甚自由時報 ・ 16 小時前
阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火
官員週六（8日）表示，巴基斯坦與阿富汗在伊斯坦堡舉行的和平會談已無疾而終，這項旨在緩解邊境緊張局勢，維持脆弱停火協議的談判破裂，雙方都指責是對方要負責。太報 ・ 16 小時前
桃園南門市場大火第3天！逾50攤水電待復原 市府力拚週末完成搶修
經發局說，較緊急部分分2階段，首階段斷水斷電約有100多攤，其中51攤受損嚴重尚待修復，其餘還有50多攤若水、電修復就能營業，但需要專家鑑定送電是否安全，若評估無虞，這周就能修復。至於第2階段則是中繼市場或是原有市場修復後繼續營業，但仍需結構技師評估報告後，才會與...CTWANT ・ 14 小時前
路跑》萬人奔跑紅毯！2025北港媽祖盃全國馬拉松熱血登場 跑者鑽轎腳祈福、信仰與文化感動全場
2025北港媽祖盃全國馬拉松於11月8日於雲林北港隆重登場。萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵緯來體育台 ・ 15 小時前
霧峰秋日派對登場 阿罩霧草地音樂會超浪漫
[NOWnews今日新聞]中臺灣霧峰熱鬧開唱啦！立法院民主議政園區今、明（8、9日）兩天變身為音樂與光影交織的草地舞台。交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手霧峰區農會、霧峰文化觀光協會及在地學校社團，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
社安網2.0計畫5年819億元 4重點防孤獨死、兒虐
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）為接住每個有需要的人，衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，4大重點包括獨居長輩關懷、育兒指導員、導入AI及毒癮者社區支持，防止孤獨死、兒虐等，預計明年上路。中央社 ・ 14 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 20 小時前
鬆綁有線電視 刻不容緩
立法院日前行使NCC委員同意權，很遺憾地，NCC未能結束停擺的命運，使得有線電視面對國際串流影音平台的強勢競爭，亟需法規變革的訴求，再次落空。我們期待朝野能盡速對NCC委員人選達成共識，俾使NCC順利運作，處理有線電視的監理問題。中時新聞網 ・ 7 小時前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 14 小時前