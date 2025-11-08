影／柯煒林來台拍《大濛》髒話學超快！ 方郁婷挑戰燒柴慘燒到瀏海

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

入圍第62屆金馬獎11項大獎的《大濛》由《消失的情人節》導演陳玉勳執導、集結怪物新人方郁婷、港星柯煒林、9M88等重量級卡司。該片以1950年代白色恐怖時期為背景，角色背景更是不乏本地、外省人等四面八方的口音。柯煒林飾演的「趙公道」就有大量山東話、廣東話的髒話夾雜，對此他也笑稱，髒話總是每個語言中最快學到的，也爆料導演陳玉勳懂的髒話也蠻多的。

另外，方郁婷則在片中首次挑戰燒柴煮飯，對此她苦笑表示，因為自己平常也不太會煮飯，因此要燒柴煮飯這件事對她而言很陌生，還不小心燒到瀏海，讓一旁的柯煒林聽聞相當震驚。

方郁婷、柯煒林出席《大濛》電影記者會。（圖／翻攝畫面）





