影》柯爾鴨放風秒脫逃 意外投入路人懷抱 險變薑母鴨

在警方協助下，順利找到焦急萬分的失主，成功讓「人鴨團圓」。(竹崎分局提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣梅山鄉有民眾帶飼養的柯爾鴨外出散步，鴨子卻在籠子打開時飛走，瞬間消失，結果意外飛到一名路過民眾懷裡，女子擔心小鴨變「薑母鴨」，帶著鴨子到派出所報案，在警方協助下，順利找到焦急萬分的失主，成功讓「人鴨團圓」。

竹崎分局大南派出所表示，走失的小鴨是附近民眾飼養的柯爾鴨，當天失主因天氣晴朗，打開籠子想帶愛鴨外出散步、活動筋骨，沒想到一個不留神，小鴨展翅高飛，瞬間消失在天際，讓失主心急如焚，深怕愛鴨在寒冬中迷路，甚至被煮成「薑母鴨」，焦急四處尋找。

一心想飛往自由的小鴨竟直接上演一場「從天而降」奇遇記，飛撲到正好路過附近的女子手上，撿到柯爾鴨女子見牠乖巧可愛，貼心照顧牠，讓牠吃好、喝好，因想到失主一定焦急萬分，決定報警協助尋找小鴨的家。

梅山大南所警員吳詠智接獲通報後，立即發揮為民服務精神，透過協助查證、聯繫，順利找到焦急萬分的失主，成功讓「人鴨團圓」，柯爾鴨與主人幸運重逢，主人開心擁抱愛鴨，邊向拾得小姐道謝，更感謝警方協助，讓他們團圓。

