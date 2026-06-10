影／校園惡霸囂張插隊還摔餐盤 金武烈暴力制裁他下場超慘

在華語影視圈中，只要提起最經典的「孫悟空」，許多人腦海中第一個浮現的絕對是轉動金箍棒、靈氣逼人的張衛健。然而，這位昔日的電視台當家小生，後來卻以招牌的光頭造型深植人心。近日香港娛樂訪談節目《一週星星》播出最新一集，張衛健面對老友鍾澍佳的尖銳提問，首度大方撕開當年的排擠與辛酸。這場訪談不僅讓港星張衛健解「光頭之謎」自曝片場下跪內幕，更讓無數觀眾看見了他光鮮亮麗背後，令人動容的韌性與骨氣。(唐家興）

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