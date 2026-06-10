影／校園惡霸囂張插隊還摔餐盤 金武烈暴力制裁他下場超慘
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
韓劇《鐵拳教育》將故事背景設定在教權失衡、校園秩序崩壞的假想世界，反映出教育場域失序的焦慮與無奈，引起許多共鳴。
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Netflix暗黑校園漫改劇《鐵拳教育》上線後迅速掀起全球熱議，該劇憑藉著「以暴制暴」懲治校園惡霸的題材，登頂Netflix排行榜冠軍。劇中男主角金武烈展現超燃的武打動作引發話題，而讓許多觀眾看得泛淚的，是首集登場飾演濫權政客「劉光弼」的已故演員宋英奎。
48歲黃曉明考上博士班！ 去年落榜「推掉大量戲約」閉關一年終於上岸
現年48歲的中國大陸男星黃曉明，出道多年憑藉俊朗外型與扎實演技穩坐一線大咖寶座。然而在事業巔峰之際，他始終沒有忘記充實自己，上海戲劇學院今（10）日正式公布2026年博士研究生擬錄取名單，黃曉明的名字赫然在列！他最終以271.34分的總成績成功通過考核，正式被錄取為藝術管理、戲劇策劃專業博士生。消息曝光後瞬間癱瘓網路社群，驚呆大批網友。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
兵家綺落淚現身靈堂！憶見傅子純最後一面 心痛喊：你玩笑開大了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
前天砍在阿呆谷！ 他全力融資「砸700萬買正2」 網急喊：兄弟還好嗎
台股本周劇烈震盪，不少投資人在大起大落的行情中上演「追高殺低」戲碼。一名網友日前就在PTT發文自曝，自己才剛在大跌時認賠出場，隔天見市場強彈後又火速追回部位，更直接融資重押約700萬元買進元大台灣50正2（00631L），誓言「長期投資、不停損不停利」，貼文曝光後瞬間引發熱議。
左左右右18歲了 高中畢業吐成年心聲：沒無敵星星了
【緯來新聞網】曾以5歲之齡翻跳韓國女團舞曲爆紅、登上美國知名脫口秀節目的雙胞胎童星「左左右右」，近日
影/高速逆撞奪命瞬間！桃園重大車禍「噩耗視角」曝
桃園市新屋區今（10日）上午發生轎車逆向撞大型聯結車，造成1死、3命危、2輕傷的重大車禍，事發瞬間也曝光，只見轎車逆向開到對面車道，大型聯結車根本閃不掉。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
亞太球場工讀生遭掌摑「身心受創拒賠償」 惡房仲一審判刑3月
台南亞太國際棒球場，3月29日晚間爆發球迷動粗事件，一名觀賽民眾蔣姓男子（49歲）因不滿離場動線引導，竟與蔡姓工讀生（20歲）發生口角，蔣男辱罵後掌摑對方，害蔡男受傷，至今接受心理治療，並拒絕蔣男賠償和解。台南地院依照依傷害罪判蔣男3月徒刑，得易科罰金。可上訴。
被前輩酸：沒毛不值錢！港星張衛健揭「光頭之謎」自曝片場下跪內幕
在華語影視圈中，只要提起最經典的「孫悟空」，許多人腦海中第一個浮現的絕對是轉動金箍棒、靈氣逼人的張衛健。然而，這位昔日的電視台當家小生，後來卻以招牌的光頭造型深植人心。近日香港娛樂訪談節目《一週星星》播出最新一集，張衛健面對老友鍾澍佳的尖銳提問，首度大方撕開當年的排擠與辛酸。這場訪談不僅讓港星張衛健解「光頭之謎」自曝片場下跪內幕，更讓無數觀眾看見了他光鮮亮麗背後，令人動容的韌性與骨氣。(唐家興）
【觀點】教師尊嚴不容再被賤踏！
黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長 黃曼寧／社會公益工作者 這是台灣之恥！我們不能讓教師的生命和尊嚴，雙雙被白白的犧牲及受辱！ 「當老師成為被獵殺的對象，還給教育現場一點公道 。」銘傳大學廣電系教授杜聖聰講出了當前老師的心聲。他用AI生成的圖（見如附圖）則真實地反映出今日老師的無奈。大家真的要用心的看！ 短短一個月，台灣教育現場接連傳出令人窒息的消息。高雄苓...
機車疑似未注意追撞垃圾車! 台南騎士"摔進垃圾車後斗"
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南市報導民眾騎乘機車，疑似未注意前方環保局正在作業的垃圾車，煞車不及直接追撞，騎士當場連人帶車，衝進垃圾車後斗，畫面驚悚，還好人沒有大礙！無獨有偶也有騎士雨天，為了閃避前方停著的車輛，當場摔倒滑行，還怪罪前方駕駛，為何停在路中間，害人摔車。
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
十字弓虐殺！台東偏鄉部落成狩獵場 無辜貓狗血染街頭
台東金峰鄉嘉蘭部落發生貓狗遭虐殺事件，近日有多隻民眾飼養的家犬、家貓遭人以十字弓殺害慘死街頭，警方獲報後已鎖定特定嫌疑人，並查獲一把涉案十字弓，犯案動機待調查釐清。
「這條線，別跨！」 新北警推「防貪漫畫手冊」深化廉能
新北市政府警察局於十日召開之週報會議中，正式發表「一百一十五年度警政防貪指引手冊」。此次宣導手冊跳脫傳統呆板的教條式框架，別出心裁地以「警察防貪二十四小時實錄」為主題，透過生動的漫畫形式，協助第一線執勤同仁在繁忙勤務與行政作業中，精準辨識潛在的廉政風險，落實誠信執法。為提升基層同仁閱讀興趣並深化教育成效，手冊特別選定核心標語「這條線，別跨！」，由虛擬主角「趙本心」串聯全書內容。取其「找本心」之諧音，期勉同仁在面對各類職務誘惑時，能莫忘從警初心。「趙本心」於漫畫中模擬警察二十四小時執勤可能面臨的廉政挑戰，並演示如何處理各類突發狀況，引導同仁建立「即時應變、正確處置」的法治觀念，避免誤觸法紀紅線。新北市政府警察局表示，廉政預防工作須從日常小節做起，唯有將法紀意識內化為同仁的行 ...
台股強勢反彈一天又破功？專家示警「殺手級利空」：這2族群是重災區
台股日前受到國際情勢及市場賣壓衝擊，一度跌至42376點低檔，不過短短兩個交易日內便強勢反彈超過2300點，幾乎收復先前跌幅。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股9日雖然有不錯的反彈，但仍有2大利空不容忽視，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。狄驤表示，隨著台股在周一......
羈押原因卷內證據都有！ 中高院發回碾壓警長毒駕案更裁
彰化縣施姓毒駕犯脫逃致碾壓溪湖分局陳姓所長骨折無保請回案，經彰化地檢署提出抗告，台中高分院審理後，今（10）日撤銷原裁定，發回彰化地院，重新審理裁定。