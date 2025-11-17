影》「核彈芭比」金賢姈烏來老街愛上烤香腸 嗑臭豆腐全餐嚇歪：有腋下味

韓籍啦啦隊成員金賢姈憑藉天使臉蛋與魔鬼身材，被粉絲封為「核彈芭比」，近期與徐賢淑一同加盟台啤永豐雲豹，與海莉共組韓籍三本柱，成為球迷矚目的啦啦隊新成員。個性開朗活潑的她，在節目《女神放大鏡》受訪時不僅展現天生的幽默感，還主動提出想挑戰許多韓國人聞之色變的台灣小吃臭豆腐。

金賢姈在訪問開頭就以「最重重重量級的核彈芭比」和觀眾朋友自我介紹，被記者笑說是最有創意的開場。她剛來台灣不久，也分享最近學到的幾句中文，包括「重重重量級」、「不好意思」和「核彈」。談及印象深刻的人事物，金賢姈感動表示，剛來台灣時恰逢自己生日，粉絲竟貼心替她做公車生日應援，讓她印象深刻。

聊到對台灣的食物印象，金賢姈提到好友安芝儇有推薦她吃台灣的柚子，「我以為會像韓國一樣很甜，但那顆比較酸，不知道是不是剛好。」希望下次可以吃到更甜的柚子，被記者開玩笑問有沒有去找安芝儇質問，她笑說因為自己是善良的妹妹所以沒有，也分享最難忘的台灣美食，是曾經跟安芝儇一起去烏來老街吃到的「山豬肉烤香腸」，甚至連回到韓國都還會懷念，並表示自己其實滿想挑戰看看台灣的著名小吃臭豆腐，因為聽很多人說過這項食物。

而沒想到，節目組真的立刻買來現場，並為她準備了三種臭豆腐來試吃，有炸的、烤的、蒸的，看到滿滿一桌的「臭豆腐全餐」，也讓金賢姈嚇喊「早知道就不說了！」，並表示自己從剛剛就一直聞到「有一股味道」，節目組建議她可以依照香氣濃度，先吃炸的，再接著品嚐烤的和蒸的，儘管緊張，她仍勇敢吃下人生「第一口臭豆腐」，她面露難色的開口「活到現在第一次吃到這種味道，有點像腋下的味道！」誠實的反應讓現場笑聲不斷。

雖然金賢姈吃完後表示「味道比想像中更能接受」，但仍強調沒有到好吃的程度，最後她也給出心裡的臭豆腐排名「烤的第一名、蒸的第二名、炸的第三名」金賢姈最後也幽默自嘲是「臭豆腐女王」。「其實它的味道比我想像中能接受，沒有嘎吱窩的味道。」雖然喜歡不了臭豆腐，但她也稱讚台灣的泡菜很好吃。

