(影)「格陵蘭不賣、不當美國人」! 格總理與丹麥強勢回擊 川普輕蔑回 : 誰?

[Newtalk新聞] 隨著美國總統川普近期多次對格陵蘭島發表具吞併意味的言論，歐洲政界與軍事高層警戒情緒明顯升高。德國與北約近日接連釋出訊號，顯示已將格陵蘭及整個北極地區的安全納入高度關注範圍，相關防禦部署正在加速推進。





德國國防部長皮斯托里烏斯表示，德國將在北約框架下參與強化格陵蘭島與北極地區安全的行動。他強調，該地區的戰略地位日益凸顯，面對複雜的地緣政治環境，盟友有必要進行「全面防禦」並展現持續關注與承諾。

對此，格陵蘭政府態度強硬。格陵蘭總理於當地時間 13 日下午發表聲明指出，格陵蘭是丹麥王國的一部分，並在丹麥王國架構下，依循法治與民主價值實行高度自治。他強調，「格陵蘭不出售，也不願被任何國家佔有或管轄，更不會成為美國的一部分。」





格陵蘭總理直言，當前局勢「極為嚴峻」，全球地緣政治博弈已對格陵蘭及其人民造成巨大壓力。作為丹麥王國的一部分，格陵蘭同時也是北約成員體系的一環，對北約在此關鍵時刻提供支持「充滿信心」。他並指出，在當前情勢下，來自歐洲與丹麥的政治與安全支持至關重要。





聲明中，格陵蘭政府重申將共同捍衛領土不可侵犯性、民主價值與民主制度，並表達持續以和平、合作方式展開對話的意願，但前提是必須尊重格陵蘭的憲法地位、國際法、國家主權與自決權。





「如果此刻被迫在美國與丹麥之間做出選擇，我們選擇丹麥，選擇北約，選擇歐盟。」格陵蘭總理強調，現在不是內部分裂的時候，而是團結一致、共同面對地緣政治危機的關鍵時刻。





然而，美方態度仍顯強硬。有媒體轉述，在被記者問及「格陵蘭總理表示更願意留在丹麥」的說法時，川普回應稱「那是他的問題」，並表示不同意相關立場，甚至直言「不知道他是誰」，但警告此事「對他來說將是個大問題」。





稍後，在與丹麥首相弗雷德里克森舉行的聯合記者會上，格陵蘭總理延斯—弗雷德里克·尼爾森再次明確表態，格陵蘭無意加入美國，將持續留在丹麥王國體系內，同時願意與美國及北約進行和平合作。丹麥首相亦重申，「格陵蘭不出售」，並全力支持格陵蘭的立場。

