(影) 格陵蘭是紅線！ 德國發起聯合保衛行動 歐盟考慮制裁美國企業

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期再次針對格陵蘭議題做出表態，宣稱不排除動用美軍「武力入侵格陵蘭」，相關言論引發國內自由派勢力與歐洲盟友的強烈反對與抵制。近期有消息稱，為了應對川普政府的野心，德國決定與其他北約盟友共同發起「北極哨兵」行動，派遣聯合部隊保衛格陵蘭的安全。與此同時，歐盟也宣布將可能對美國重要企業實施制裁，一名歐洲退休軍官更提出警告，呼籲美國不要越過格陵蘭這條「最後的紅線」。





X 推主「The threat of missile and drones」指出，由於美國川普政府近期針對格陵蘭議題做出強硬的表態，德國決定召集北約盟友並共同發起「北極哨兵」聯合任務，將聯合部隊部署至格陵蘭地區，在監測、保護北極地區安全利益的同時，協助丹麥保衛格陵蘭島的主權。

丹麥政府明確指出，若美國企圖武力奪取格陵蘭，軍隊已準備好對任何攻擊者「開火」。 圖：翻攝自 X





「The threat of missile and drones」表示，此計畫與北約先前提出的「波羅的海哨兵」任務相似，都是針對指定地區的保衛活動。同時，為了確認聯合部隊的組成比例，德國也與英國、法國等具有較大影響力的歐洲國家召開討論會議，並針對各國動用的軍事力量展開談判。





X 推主「rainbow7852」補充稱，在宣布發起「北極哨兵」聯合任務後，德國於當地時間 9 日宣布，將向格陵蘭部署兩艘德國軍艦，並分別向兩艘軍艦部署一支攻擊機中隊與一支直升機中隊。「rainbow7852」表示，預計被派往格陵蘭的德國軍艦都配備有反艦導彈系統，具備一定程度的衝突應對能力，「德國也因此成為第一個在格陵蘭島遭受威脅時，向其提供實際援助的國家」。





丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852





X 推主「NiKITa」則引用《每日電訊報》的報導，宣稱歐洲國家可能在川普拒絕將北約軍隊部署在格陵蘭的提議後，以舉行北約任務為藉口，將歐洲部隊派駐至格陵蘭地區。「NiKITa」指出，一旦川普拒絕歐洲軍隊前往格陵蘭執行北約任務的提議，歐盟將可能針對美國企業推出制裁政策，希望透過相關手段阻止美國的入侵計畫。





X 推主「BhikuMhatre」分析稱，歐盟針對美國實施的制裁可能影響大批美國企業，甚至連谷歌 ( Google )、 X 、微軟 ( Microsoft ) 等科技巨頭也可能遭受波及，美國的銀行與金融業也將受到一定程度的限制。「BhikuMhatre」表示，部分立場激進的歐洲民眾則認為，歐洲國家應該採取「將美國軍事基地驅逐出歐洲」的極端手段，做為對美國準備侵占他國領土的報復。





對於，美國總統川普（Donald Trump）週五（ 9 日）再度對格陵蘭發出威脅，《日本時報》報導，格陵蘭各政黨表示，他們不希望受到華盛頓控制。 圖 : 翻攝自環球網





針對美國可能向格陵蘭發起軍事占領行動一事，退役的法國將軍尼古拉斯．理舒 ( Nicolas Richoux ) 接受歐洲媒體訪問時表示，一旦美國開始入侵格陵蘭，歐洲國家將可能把美國視為「敵人」，「格陵蘭是一條紅線，越過紅線後，美國將不會再是歐洲國家『系統性的對手』，而是帶來潛在軍事衝突的敵人」。





隨著美國與歐洲國家間的對立情緒不斷升溫，北約內部的安全保障運作機制也面臨了巨大的阻礙。X 推主「RKM」指出，由於英國、法國、德國、波蘭與希臘等歐洲國家拒絕出動軍事力量保衛北約與俄羅斯的邊境地區，目前僅剩土耳其一國依據北約的任務需求，向邊境地區的歐美國家船隻與波羅的海空域提供安全保障。

