影／桂花巷藝術村第20屆駐村成果聯展 彰化鹿港公會堂展出

▲為呈現第20屆桂花巷藝術村駐村藝術家的創作成果，鹿港鎮公所於即日起至115年1月11日在鹿港公會堂舉辦「鹿港桂花巷藝術村第20屆駐村藝術家成果聯展」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為呈現第20屆桂花巷藝術村駐村藝術家的創作成果，鹿港鎮公所於即日起至115年1月11日在鹿港公會堂舉辦「鹿港桂花巷藝術村第20屆駐村藝術家成果聯展」，本次展覽集結10位駐村藝術家的心血結晶，多元創作精采紛陳，充分展現桂花巷藝術村兼容並蓄的人文藝術。

鹿港桂花巷藝術村自民國99年成立以來，秉持「藝術扎根地方、創作融入生活」的理念，長期推動藝術創作與地方文化的融合交流，成為鹿港地區重要的藝文據點與創作平台。歷屆駐村藝術家透過深入地方生活與文化觀察，將鹿港的歷史風貌、人文情感及生活記憶融入創作，使古鎮風華在當代藝術語彙中重新被詮釋與延伸。今年邁入第20屆，藝術村持續扮演著文化育成與創意孵化的重要角色，讓藝術與土地共生，讓文化在日常中持續發芽。

▲鹿港鎮長許志宏表示，桂花巷藝術村歷年來透過駐村計畫，邀請來自各地的藝術家進駐，以創作與地方互動，形塑屬於古鎮的藝術樣貌。（記者林明佑翻攝）

本屆10位駐村藝術家來自不同背景與領域，創作媒材橫跨書畫、彩繪、捏麵、刺繡、花藝、編織、紙藝、再生服飾等多元形式，展現傳統與現代藝術融合的創作視野。作品無論是細膩筆觸抑或工藝巧思，皆體現藝術家對鹿港的深刻感受與創意詮釋。例如，以壓克力描繪鹿港街巷印象的畫作，記錄了老街的光影與人情；藺草工藝作品則以傳統編織技法結合當代造型語彙，呈現地方手作文化的延續；紙藝與纖維創作則以細膩層疊的材質語言，詮釋鹿港生活的柔韌與溫度；再生布料藝術則回應環保與永續議題，賦予舊物新生命。

▲每位藝術家都以自身的專業視角與創作語言，讓鹿港的文化在作品中被重新詮釋與延伸。（記者林明佑翻攝）

鹿港鎮長許志宏表示，桂花巷藝術村歷年來透過駐村計畫，邀請來自各地的藝術家進駐，以創作與地方互動，形塑屬於古鎮的藝術樣貌。每位藝術家都以自身的專業視角與創作語言，讓鹿港的文化在作品中被重新詮釋與延伸。

許志宏說，本次成果聯展於鹿港公會堂舉辦，典雅古樸的建築氛圍與藝術作品相互映襯，讓觀眾得以沉浸其中，體驗歷史與當代交織的藝術氛圍。展出的作品不僅是藝術家的階段總結，更象徵藝術村20屆以來的累積成果與成長軌跡。他特別感謝歷屆駐村藝術家的投入，更誠摯邀請民眾踴躍前往參觀，感受藝術與生活交融的溫度。