影/桃園中埔國小前汽車暴衝撞6騎士！駕駛竟稱「誤觸油門」

桃園市桃園區今（5）日下午4時12分左右，在永安路與國際路二段交口、鄰近中埔國小前發生一起交通事故。一輛自小客車在行經路口時，突然衝撞正在停等紅燈的6名機車騎士，造成騎士接連倒地，現場零件四散，消防人員隨即趕到現場，將傷者送醫救治。

桃園市桃園區今（5）日下午4時12分左右，在永安路與國際路二段交口、鄰近中埔國小前發生一起交通事故。（圖／翻攝畫面）

根據警方初步調查，45歲的李姓男子駕駛自小客車，沿永安路往富國路方向行駛時，因操作不當，車輛向前衝撞停等紅燈的6名機車騎士，導致6人均受輕傷。事故發生後，警方立即到場進行交通疏導，並協助傷者送醫。

目擊民眾表示，事發當時機車騎士皆在停等紅燈，肇事轎車卻突然向前衝出，騎士如骨牌般倒地，現場一片混亂。由於事故發生在國小前方，附近居民感到擔憂，所幸事發時間已過下課時段，未波及學童。

警方表示，經過酒精及毒品測試，所有當事人均無酒精反應，也未發現毒駕情形。李姓駕駛供稱因操作不慎誤踩油門，具體肇事原因及責任歸屬仍待警方進一步釐清。

