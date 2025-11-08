影/桃園中豐陸橋2轎車對撞 22歲男稱恍神偏離車道釀禍
桃園市平鎮區中豐陸橋8日凌晨發生交通事故，22歲徐姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因恍神偏離車道，撞上對向由51歲陳姓男子駕駛的自小客車，造成雙方車輛受損，駕駛均輕微擦挫傷。
警方表示，事故發生在凌晨0時58分，接獲報案後平鎮交通分隊立即派員趕往現場處理，並協助傷者送醫檢查。經檢測，雙方駕駛酒測值均為0，排除酒駕可能性。警方在車上未發現相關違禁物品，而徐姓男子則自述是因恍神才導致車輛偏離車道。
平鎮交通分隊小隊長黃啟文指出，現場已完成初步勘驗，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。警方呼籲，夜間行車應提高警覺，保持安全車距與適當速度，以確保行車安全。目前警方正積極調查釐清事故發生的詳細原因。
延伸閱讀
4隻黑鳶命喪大型鳥網 基隆警破「暗黑集團」逮2嫌
旅宿業缺工「5大主因」曝光！ 政府明年開放聘用中階移工
普發一萬尾數「6、7」登記入帳 10日起不限身分證號
其他人也在看
藏在桃園市區的城市綠洲！在香蕉樹下喝咖啡超chill～體驗正宗越式咖啡的濃郁與清甜
桃園市區廣明路橋慈護宮附近有間新開的越式咖啡館「Hoa.Theory Café」，每次走廣明路橋時總會見到這顯眼的廣場空間，尤其是夜晚點燈時就像是一個小小的市集吸引著經過人們的目光，白牆上以簡約線條繪出花朵與越南食物風格的LOGO，蘊含一種異國氣息的細膩感，讓我趕緊找個時間來探探。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 6 小時前
「住桃園很可以！」線上旅展延到11月底 加碼推出滿額折扣
桃園市政府觀光旅遊局邀集市內23家旅宿，於KKday平台推出「住桃園很可以！」旅宿線上旅展，原定到14日止，觀旅局長陳靜芳說，為響應民眾支持擴大宣傳，活動將延長開放到本月底，並加碼推出「購買2500元，享500元現金折扣」滿額折抵促銷活動。自由時報 ・ 1 天前
《我的意外父母》及《再一次心跳》開鏡 張善政肯定公益微電影傳遞正能量
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（7）日下午前往桃園區，出席「大和建設機構舉辦公益微電影《互傳媒 ・ 1 天前
張善政挨轟沒坐鎮火災現場 網友酸爆民進黨議員：火神眼淚的原型
桃園南門市場週三深夜發生大火，桃園市民進黨籍議員王珮毓6日在個人社群平台發文，質疑市長張善政第一時間沒有出現在火警現場，因而「燒掉市民對市長的期待」。不過，文章上線後，引起網友砲轟「要市長到現場做什麼？」、「沒升級到他當指揮官，真的別來添亂」；也有人提到，「火神的眼淚就演了，火災當下任何官員去只是添亂的」、「火神的眼淚議員原型是你嗎？」、「不只燒掉攤商心血，也燒掉王珮毓議員的選票」。中天新聞網 ・ 1 天前
恐怖！國3台南柳營段掉落物害17車撞上 引起車禍釀4傷
可惡！國3南向台南柳營至六甲路段昨天（7日）晚上9點20分發生17輛車撞擊掉落物交通事故，還引起車禍造成4人受傷，國道第八警察大隊調閱影像追查肇事車輛。昨晚9點多有不明車輛行駛國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落金屬物品，疑為車輛避震系統連結葉片彈簧在車道上，造成轎車、貨車等17輛車閃避自由時報 ・ 10 小時前
非洲豬瘟仍禁廚餘餵養 桃市維持廚餘免費處理
（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市政府環保局今天表示，配合中央政策禁止廚餘養豬期間延長至12月6日，將不改變原來廚餘的收集清運方式、一律免費處理，同時啟動「廚餘應變處理作為」，確保環境安全。中央社 ・ 1 天前
國3竹崎段死亡車禍！貨車追撞「車頭掛雙屍」死者身份曝 相驗結果出爐
國道3號7日發生一起死亡車禍！盧姓駕駛小貨車行經南向291.3公里（竹崎路段），疑未保持車距追撞前方大貨車，小貨車擋風玻璃碎裂，遺體因撞擊力道過大噴出，垂掛車頭，詳細車禍原因及肇責仍待國道警方進一步調查，嘉義地檢署今(8）日相驗結果出爐。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
舒華登《桃園誌》107期封面 限量小卡獲得方式曝光
桃園市市刊《桃園誌》今（114）年11月1日推出第107期，以「群落回響」為主題，描繪城市不同角色、環境與生態彼此相互對話，產生細膩而持續的共振。本期更以楊梅長大的桃園觀光大使、K-POP女團i-dle成員葉舒華作為封面主視覺，以獨特的「舒式風格」詮釋「桃園感性」，為《桃園誌》注入全新亮點。從楊梅富岡走向國際，舒華舞台上的鮮明風格與其自然率性的個性，形成反差魅力圈粉無數，現今返回家鄉桃園擔任觀光大使，以在地女孩的視角呈現桃園獨特魅力。107期《桃園誌》特別企劃跟隨舒華步伐走進大溪老街、小烏來天空繩橋與橫山書法藝術館，捕捉她與城市間的互動。大溪老街的紅磚街屋與磨石子地磚，展現百年歷史風韻；在小烏來天空繩橋上漫步，遠處群山與雲霧交織出自然詩意；橫山書法藝術館的光影與木構交錯，構築靜謐的空間與慢美學的韻律。舒華親自走訪這些景點，並透過影像詮釋屬於桃園的溫度，讓「桃園感性」成為能被看見與感受的城市風格。桃市府同步推出「舒華樂桃桃×TAOYUAN」限量小卡，小卡結合舒華形象與桃園景點，並印有舒華親筆簽名字樣。首波活動與「桃園好棧」合作旅宿串聯，推出住宿優惠方案，旅客可上「桃園觀光導覽網」優惠情報台灣好新聞 ・ 1 天前
防堵非洲豬瘟的關鍵！黃智賢致敬「他」：救起懸崖邊的台灣豬
台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，在各界努力下，疫情初步守住。媒體人黃智賢特別致敬農業部獸醫所副研究員黃有良，她說，倘若沒有黃主動建議台中市府加驗非洲豬瘟，疫情恐怕會大擴散，「只因他不怕事，台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 南北館菜市場感受在地人文
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）文化部長李遠今早前往宜蘭縣視察「百大基地」宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」，也看到豬肉攤商正在整理新鮮豬肉，還嘗到古早味草仔粿，李遠直說感動到眼淚差點掉下來。中央社 ・ 10 小時前
桃園機場舉辦國際論壇 聚焦航廈舒適度與航網連結重振機場經濟
因應全球航空業變局與市場轉型，並深化國際合作，機場公司昨(7)日舉辦「重振機場經濟：為全球旅客設計航廈舒適度與航網連結」國際論壇。論壇邀請 ACI 國際機場協會亞太及中東區總監 Stefano Baronci、泰國機場集團代理總經理 Paweena Jariyathitipong、OAG 亞洲首席總桃園電子報 ・ 12 小時前
救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪
屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
七旬失智老翁倒臥長庚社區前 龜山警半小時助團圓
龜山區一名年約70歲祈姓老人昨(7)日晚間22時許在長庚醫護社區前人行道倒臥在地，無法清楚說出住家住址，龜山警分局大埔派出所到場時老翁一度無法起身坐好，經警方安撫老翁並確認渠身分便迅速聯繫家屬，不到半小時老翁的弟弟及妹妹就趕到現場將老翁帶回，所幸老翁無大礙。 龜山分局表示，老翁患有輕微失憶症由桃園電子報 ・ 10 小時前
網紅「吃屎哥」娃娃機店遭砸 怒喊：台灣沒有言論自由嗎？
網紅「吃屎哥」日前在桃園市平鎮區南平路經營的娃娃機店，遭兩名男子闖入鬧事。根據監視器畫面顯示，兩人分別穿著白衣與藍衣，進入店內後出腳踹門，並將手中酒瓶摔破在地後離去。游兆霖懷疑對方是刻意尋釁，事後報警處理，平鎮警分局平鎮派出所已受理報案，正循線追查涉案人士。 游兆霖稍後將事發影片上傳網路，指控兩名桃園電子報 ・ 7 小時前
【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元
防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。太報 ・ 10 小時前
影/國3柳營段滿地金屬片！17車閃避不及輾過去 4人輕傷
國道三號南向322.8公里柳營路段昨（7）日晚間發生一起交通事故，一輛車輛沿途掉落金屬零件，導致17輛小客車因閃避不及而輾壓，其中1輛小客車失控，與另外3輛車相撞，最終造成4人輕傷。中天新聞網 ・ 11 小時前
保育黑鳶七堵山區倒掛鳥網慘死 竊鴿集團2成員落網
基隆市七堵山區日前有4隻保育類黑鳶被發現掛網慘死，警方獲報後經多日埋伏，7日在友蚋山區逮補竊鴿集團吳姓及王姓男子，全案依加重竊盜罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
輔大百年校慶 諾貝爾得主、陳建仁共襄盛舉
輔大校慶邀請諾貝爾生醫獎得主James Rothman演講。短新聞SHOTNEWS ・ 12 小時前
振聲高中60週年校慶 桃園市長肯定辦學成果卓著
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（8）日上午前往桃園區，出席「振聲高中60週年校慶」。張善互傳媒 ・ 3 小時前
強化桃園第三航廈邊境防疫 卓榮泰：對國人採「零信任」態度
桃園機場第三航廈北廊廳將在下個月營運，行政院長卓榮泰今（8）日前往視察強調，未來邊境防疫有四大要求，包括X光設備運作正常、人力補充加強、檢疫犬安全上場，以及讓所有違規物件、行李與人員無處可藏。卓榮泰特別呼籲，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，絕對要零信任才能徹底防護國家安全。中天新聞網 ・ 6 小時前