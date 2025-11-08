影/桃園中豐陸橋2轎車對撞 22歲男稱恍神偏離車道釀禍

桃園市平鎮區中豐陸橋8日凌晨發生交通事故，22歲徐姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因恍神偏離車道，撞上對向由51歲陳姓男子駕駛的自小客車，造成雙方車輛受損，駕駛均輕微擦挫傷。

桃園市平鎮區中豐陸橋8日凌晨發生交通事故。（圖／警方提供）

警方表示，事故發生在凌晨0時58分，接獲報案後平鎮交通分隊立即派員趕往現場處理，並協助傷者送醫檢查。經檢測，雙方駕駛酒測值均為0，排除酒駕可能性。警方在車上未發現相關違禁物品，而徐姓男子則自述是因恍神才導致車輛偏離車道。

車禍現場。（圖／警方提供）

平鎮交通分隊小隊長黃啟文指出，現場已完成初步勘驗，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。警方呼籲，夜間行車應提高警覺，保持安全車距與適當速度，以確保行車安全。目前警方正積極調查釐清事故發生的詳細原因。

22歲徐男稱恍神導致車輛偏離車道釀禍。（圖／警方提供）

