影／桃園壯碩男持長刀 大搖大擺逛大街...民眾驚見狂閃

日前台北發生張文隨機攻擊事件後，社會氣氛緊繃，昨（22日）網路再度流傳一起「路上有人持刀」的畫面，讓路過民眾相當恐懼。

有民眾在社群平台Threads發文表示，昨日下午約2點左右，在桃園區永安路一帶，目擊一名男子手持長刀，疑似一邊揮舞，大剌剌走在馬路上，路上車輛紛紛向另一側遠離。原PO直言，「這個時間點看到拿刀的真的很恐怖」。

張文事件後 各地提高警戒

回顧日前事件，張文在台北市犯下隨機攻擊，造成重大傷亡，也使各地警方全面提高戒備層級，捷運站、各大活動都加強警力戒備，民眾也對於路上可疑加強警惕。警方表示，若掌握張文相關訊息，都可撥打檢舉專線02-23817263或報案專線110，以盡早釐清張文犯案動機。

張文事件後，還發生多起持刀事件，22日凌晨1時台北市士林夜市旁有男子因不滿街友比不雅手勢，持刀理論，遭警方依違反社會秩序維護法帶回偵辦。

此外20日新北三峽一名32歲呂姓男子帶著2把菜刀，大搖大擺進到加油站恐嚇店員，還闖入辦公室內潑灑汽油，事後呂姓嫌犯被移送新北地檢署，檢方認定他涉嫌，放火燒燬現有人所在之建築未遂罪，以及恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪，情節重大，將他聲押，法官裁定羈押。



對於各地頻傳模仿攻擊，法務部表示，檢警調及相關單位將強化偵辦，嚴防模仿攻擊擴散，確保社會安全。在防堵網路模仿與恐嚇言行方面，也會即時介入調查。呼籲民眾勿知法犯法。

