影／桃園壯碩男持長刀 大搖大擺逛大街...民眾驚見狂閃
日前台北發生張文隨機攻擊事件後，社會氣氛緊繃，昨（22日）網路再度流傳一起「路上有人持刀」的畫面，讓路過民眾相當恐懼。
有民眾在社群平台Threads發文表示，昨日下午約2點左右，在桃園區永安路一帶，目擊一名男子手持長刀，疑似一邊揮舞，大剌剌走在馬路上，路上車輛紛紛向另一側遠離。原PO直言，「這個時間點看到拿刀的真的很恐怖」。
在 Threads 查看
張文事件後 各地提高警戒
回顧日前事件，張文在台北市犯下隨機攻擊，造成重大傷亡，也使各地警方全面提高戒備層級，捷運站、各大活動都加強警力戒備，民眾也對於路上可疑加強警惕。警方表示，若掌握張文相關訊息，都可撥打檢舉專線02-23817263或報案專線110，以盡早釐清張文犯案動機。
張文事件後，還發生多起持刀事件，22日凌晨1時台北市士林夜市旁有男子因不滿街友比不雅手勢，持刀理論，遭警方依違反社會秩序維護法帶回偵辦。
此外20日新北三峽一名32歲呂姓男子帶著2把菜刀，大搖大擺進到加油站恐嚇店員，還闖入辦公室內潑灑汽油，事後呂姓嫌犯被移送新北地檢署，檢方認定他涉嫌，放火燒燬現有人所在之建築未遂罪，以及恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪，情節重大，將他聲押，法官裁定羈押。
對於各地頻傳模仿攻擊，法務部表示，檢警調及相關單位將強化偵辦，嚴防模仿攻擊擴散，確保社會安全。在防堵網路模仿與恐嚇言行方面，也會即時介入調查。呼籲民眾勿知法犯法。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
張文自製仿「恐怖燒夷彈」專家：目的火燒的廣又大！
快訊／張文隨機攻擊疑點多！北市警10:00將有最新說明
張文今解剖！犯案動機、資金成謎 警公布檢舉專線
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 18
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 42
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 85
快訊／算出「高鐵833車次會爆炸」 21歲女下場曝光：3萬交保、每週報到
彭姓女子於21日下午16時許從高鐵台南站下車後，告知站務人員「高鐵833車次會爆炸」，因此在列車抵達左營站時，進行全車安全檢查，但並未發現爆裂物。鐵路警察接觸彭女（21歲）後，她語無倫次，並在手機內發現多組意義不明數字，訊後依法移送地檢署，檢方諭令3萬元交保、責付家屬，每週二必須前往派出所報到。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 14
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 87
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 67
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑
繼北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；前天（21日）新北市林口警分局接獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，再度引發社會不安。昨天（22日）警方循線逮捕，發文的林姓涉案人，落網後供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
日本前記者中山站衝第一線救人 徒手止血陷染愛滋風險
曾任日本電視台社會線記者的作家木下黃太19日在台北捷運中山站外目睹張文（27歲）持刀砍人，當下立即投入救援行動，只是事後傳出其中一名受害者為HIV感染者，木下黃太因救援過程中手部結痂脫落，傷口直接接觸患者血液，引發血液暴露風險疑慮。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
黃明志涉吸毒「獲判無罪」！沉默離開法院 經紀人回應了
馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 182
府院請高層跟蔡宗珍溝通？黃國昌：已違反不法關說罪
[Newtalk新聞] 對於大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，「上報」21日以內幕報導稱府院曾請「和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」，民眾黨立委黃國昌今（22）日在臉書發文稱，「請總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。」他並稱不法關說罪已經三讀通過，違反者得處五年以下有期徒刑。 黃國昌今日以「嚴肅追究不法關說的政治與法律責任」為題發文說，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。 黃國昌說，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。 黃國昌要求總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。所有參與者應即負起政治責新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 8
北捷血案英雄有望進「忠烈祠」 八旬母淚流滿面：為兒子感到驕傲
民視新聞／温芸萱、謝宛錚、張智傑報導北捷台北車站、中山站日前發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀傷人，釀4死11傷。首名罹難者為57歲金融業人士余家昶，當時他在北車挺身而出，阻擋嫌犯行兇計畫，意外打亂其欲於站內丟擲燃燒彈、進行大規模砍殺的行動，卻被刀械重傷不幸身亡。余母表示，兒子孝順正直，對其救人行為深感驕傲，並盼能入祀忠烈祠。桃園市府民政局也指出，將在尊重家屬意願及法規下，協助爭取。民視 ・ 20 小時前 ・ 13
新北也出現張文模仿犯？19歲男噴「中山砍人不揪」遭送辦
27歲男子張文犯下恐怖攻擊事件釀成重大死傷，事件造成不少「餘波」盪漾，高雄一位轉貼「幹大事」貼文的男子落網，新莊也有位男大生在IG貼「中山砍人不揪」訊息，被通知到案並送辦，他也上網道歉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
張文殺紅眼釀4死！警曝報案內容 傻眼：沒人說有刀
張文殺紅眼釀4死！警曝報案內容 傻眼：沒人說有刀EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
張文犯罪前「消費全現金、不用手機」 墜樓前1舉動警曝用意
社會中心／徐詩詠報導北市19日發生隨機攻擊殺人案，犯嫌張文在台北車站、中山站周遭施放煙霧彈後，便持刀隨機砍人，釀3名無辜民眾死亡。在警方圍捕下，張文最終疑似畏罪墜樓身亡，不過，在社群上流傳張文墜地處，原本堆有大量紙箱，但突然被人清走，不少網友猜測應該是預計的逃亡路線。對此，警方指出張文在墜樓前曾做1舉動，不具有逃生意圖。民視 ・ 1 天前 ・ 2
「從縱火到砍人」張文3小時連續犯案 吳靜怡轟：蔣萬安別只會怪警察
即時中心／温芸萱報導北捷台北車站、中山商圈日前發生嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人事件，釀成4死11傷，引發社會對治安的不安。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日在臉書痛批，嫌犯從下午縱火到晚間隨機砍人，長達三小時、同一人、相近場域連續犯案，台北市治安與維安系統卻全面失靈。她直指這是城市治理的重大疏漏，呼籲蔣萬安市府不要只怪警察，應正視風險控管、通報與跨局處整合失靈的問題。民視 ・ 1 天前 ・ 13
張文預謀第三波2／恐怖張文流竄北市鬧區3小時 旅館驚成恐攻武力中繼站
27歲的男子張文先在捷運台北車站內丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，之後再前往捷運中山站商圈揮刀砍人，最後進入誠品南西店，並從頂樓墜樓身亡，含他自己在內，共造成4死11傷，而他是畏罪跳樓？還是失足墜樓？也引發議論。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話