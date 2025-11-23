影/桃園女遭割喉「裸衝超商求救」真相泛綠光！兇手是小王

桃園日前發生慘遭割喉的女子，全裸衝進夜市內便利超商求救的驚悚事件，警方後來循線把正要自戕的「男友」兇手逮獲，真相近日曝光。這位女受害者竟是人妻身分，兇手則是她的外遇對象，女子的老公趕到醫院探望，才得知自己被戴綠帽。

警方循線逮捕自戕的男方。 （圖／警方提供）

整起事件據目擊民眾po文表示，當時夜市逛到一半，接著走進一旁的便利商店購物，但一進去就看到店員、顧客一臉驚恐大喊：「不要踩到（地上）！」該位民眾低頭一看驚見地板都是血，一番了解之下得知是一位衣衫不整的女子，疑似被割喉才跑進店裡求救。

警方趕來將女子送醫。 （圖／警方提供）

桃園分局也對全案做出說明，表示在9月15日當天晚間9點15分左右，景福派出所員警巡邏行經民生路時，發現某超商店員於路旁揮手求援，立即進入店內查看，發現一名40歲的女子喉嚨受傷血流不止，她僅表示遭朋友持刀攻擊受傷，當下緊急施予清洗傷口、包紮及給予正壓輔助呼吸等急救措施，後來被送往敏盛醫院救治，傷勢極重，所幸撿回一命。

警方趕來處理。 （圖／翻攝畫面）

警方集結優勢警力循線搜索嫌犯，最後於女子住處，找到兇嫌54歲的呂姓男子，他當下自割左腕血流如注，也被送醫救治。他在醫院向警方供稱，跟女方是情侶關係，2人是要殉情，但明顯與女方逃去超商求救的狀況完全兜不上。警方後來查出，事實上，雙方因為生活習慣差異而吵架，當下喝茫的呂男竟拿刀對女方割喉，然後再割腕，警方當下迅速依規定完成家暴及自殺通報，同時依殺人未遂罪嫌移送呂男。

警方趕來處理將女子送醫。 （圖／警方提供）

不過，尷尬的真相近日也曝光，該位被砍成重傷的女子竟是人妻，呂姓男子則是介入她婚姻的小王，女子當日重傷入院後，老公焦急趕來探視，在警方做筆錄後，才得知自己被戴綠帽，目前尚未能確定這位綠帽夫是否會對呂男提出侵害配偶權的民事求償。

警方趕到女子住處，將她的同居男友送醫。 （圖／警方提供）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

