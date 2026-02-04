影/桃園曳引車勾斷號誌桿！無辜騎士慘摔 交通受阻9小時

桃園市蘆竹區南崁路與南青路口2日上午發生一起交通事故，一輛曳引車因防塵網未收妥而勾斷電線，導致號誌桿倒塌，波及路過機車騎士及自小客車，所幸無人受傷。蘆竹警方獲報後迅速處置，疏導車流並協調修復，經過長時間搶修，交通秩序於當日下午才恢復正常。

事故發生於2日上午8點34分，53歲江姓男子駕駛曳引車行經南崁路與南青路口時，因疏忽未將後車斗防塵網收妥放下，導致防塵網的網緣勾到上方電線。強大拉力使路口號誌桿瞬間斷裂倒伏，電線掉落波及路過的魏姓男子、黃姓女子等機車騎士及一輛自小客車，所幸這些用路人並無大礙。

蘆竹分局接獲通報後，立即調派警力趕赴現場處置。員警在寒風中積極疏導車流，指揮用路人避開受阻區域，有效降低壅塞衝擊。同時，警方聯繫交通局號控中心請求支援，專業人員迅速到場進行號誌桿維修工作。警方也將肇事車輛移置他處，盡快排除道路障礙，減輕交通堵塞情況。

經過警方與相關單位的努力，事故現場直至當日下午5點才完全恢復正常通行。蘆竹分局針對此事發表聲明，強調貨車行駛於道路時應嚴格遵守裝載規範，確保附屬設備穩妥固定，以保障所有用路人的安全。此次事件雖未造成人員傷亡，但對當地交通造成相當大的影響，也提醒大型車輛駕駛人行車前務必檢查車輛各項設備是否妥善固定。

