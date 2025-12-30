影/桃園最高維安護「ON AIR跨年晚會」 6交管措施一次看

桃園市2026年「ON AIR跨年晚會」31日將於桃園樂天棒球場舉辦，為確保跨年晚會維安最高層級與通行便利，桃園市警察局完成高強度維安實兵演練，並規劃多階段交通管制措施。

桃園市警察局將31日跨年晚會維安提高至最高層級，日前完成實兵演練。（圖／桃園市警察局提供）

桃園市警局表示，目前已全面檢視桃園樂天棒球場、IOT戶外廣場、機捷A19站等周邊監視器與場所監視器，範圍涵蓋所有晚會活動和民眾行進動線，並在攝影死角處加裝臨時移動式監錄系統，或使用M－Police系統加強。

桃市警方派出警犬隊加強安檢。（圖／桃園市警察局提供）

31日活動當天上午，警方將進行會場全面安全、防爆偵檢等，另在會場設安檢組、步巡組、肅竊組和警犬隊，現場民眾需配合安檢規定，勿攜帶危險或違禁物品，並遵從工作人員引導，共同維護安全環境。

此外，跨年當天機場捷運41小時不打烊，民眾從A19站步行就可到會場，可多加利用大眾運輸工具前往，若為自行開車或騎車者，建議提前出發或走替代道路，以避開交通巔峰車潮。

同時，警方實施6項交通管制措施：

1、紅線：12月31日早上8時至1月1日凌晨2時，文康2路（領航北路至永園路區間）及高鐵南路3段180巷（文康2路至高鐵南路區間）全時段雙向封閉。

2、黃線：12月31日中午12時至1月1日凌晨2時，文德路（高鐵南路至文安街區間）實施雙向路邊禁停。文康路（領航南路至永園路區間）則採單向路邊禁停。

3、第1階段交通管制：12月31日晚間11時至1月1日凌晨2時，民權路4段（洽溪路至文康路區間）、文平路（民權路4段至文德路區間）雙向封閉，高鐵南路2段（領航北路至民權路4段區間）慢車道往棒球場方向封閉。

4、第2階段交通管制：12月31日晚間11時30分至1月1日凌晨2時，領航北路1段（洽溪路至文康路區間）往洽溪路方向外側1線道封閉。

5、第3階段交通管制： 12月31日晚間11時50分至1月1日凌晨12時15分，文康2路（領航南路至永園路區間）、永園路（文康2路至文康路區間）煙火施放期間管制區淨空，禁止行人及車輛通行與逗留。

6、第4階段散場管制：12月31日晚間11時30分至1月1日凌晨2時，文康路（領航北路至民權路4段區間）往棒球場方向單線道封閉，且文智路（高鐵南路至民權路4段之區間）雙向封閉為行人徒步區。同時，永園路（文康2路至文康路區間、文康路至環溪3街區間）與環溪1街（永園路至領航北路區間）實施單向行駛，以利車輛快速離場。

民眾可在警察廣播電台獲取即時交通資訊，也可到官方網站查詢活動詳情。

