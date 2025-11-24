影/桃園機場插座鬆動！「瓶子超人」神助攻完美支撐

最近有一名旅遊網紅在桃園機場內發現一個有趣的現象，有人將寶特瓶放在插座旁邊，一開始他以為是亂丟垃圾，結果他赫然才發現，這其實是位無名人士超貼心的設計，讓人忍不住大喊：「感謝瓶子超人！」

旅遊網紅近日在桃園 機場發現插座下被放了一個寶特瓶。（圖／網友 強尼帶球 提供）

美食網紅「強尼帶球的吃喝玩樂」於22日上午9時許，他在社群平台Threads上發文並附上一段影片，機場內意外發現了一個空寶特瓶，起初他以為這是隨意丟棄的垃圾，但隨後發現這瓶子竟然有意想不到的用途。由於插座的設計較鬆，插頭無法穩固地插入，於是有人使用寶特瓶作為支撐，讓插頭保持穩定。「強尼帶球」在社群媒體上分享這一幕，並感謝這位「瓶子超人」。

這張照片迅速引起網友的共鳴，許多人在留言中表示讚賞，並分享了自己的看法。有網友提到，寶特瓶的瓶蓋可以旋轉以微調高度，還有人建議可以撕掉包裝紙並在瓶子上標記「頂住」。這一創意的使用方式吸引了大量關注，照片的瀏覽次數達到72萬次。

有專家指出，這一現象反映了機場插座設計上的問題，電器法規要求插座的重心和壁掛時的應力必須符合一定標準，但隨著設備的複雜性增加，可能已經超出了這些規範。

