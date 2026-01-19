影/桃園火車站前重大火警！巨量濃煙竄高空 民眾嚇奔逃

最新消息，桃園火車站前的NOVA大樓旁，今（19日）上午發生重大火警，巨量濃煙竄上高空相當嚇人，據了解，起火地點疑似是小吃街，起火點似乎在2樓，消防局當下也接到大量報案電話，目前全力灌救中。。

據桃園市消防局的資訊，在今天上午7點11分接獲報案，起火地點疑似是大同路連通復興路的某店家，起火地點緊鄰酒店、NOVA大樓、百貨公司跟桃園火車站，當下有大量的報案電話湧入，獲報後迅速派遣第一大隊三民分隊人車趕往，現場指揮官是三民分隊的洪泳竹小隊長。

整起火警目前被消防局列為「2級火警」，原因是鄰近火車站跟民宅及攤販聚集處，加上火勢相當猛烈，截至目前尚未有傷亡消息傳出，消防局合計出動消防人員57名、消防車24輛、救護車3輛，主要火勢在7點51分撲滅，燃燒面積10平方公尺，確切財損金額跟起火原因仍有待火勢完全撲滅後由火調科釐清，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

