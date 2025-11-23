影/桃園生鏽「蝸居車」趴趴走！ 後車廂堆滿1樓高家具

桃園出現超狂「蝸居車」！一輛銀色轎車，後車廂到車頂堆滿家具雜物，只靠幾條黑繩固定，讓人看了捏把冷汗！這台車不僅生鏽，後輪避震器壞掉，沿路還掉東西，簡直是移動的驚悚現場！

桃園出現超狂「蝸居車」！（圖／警方提供）

其實這台車早在月初就因為停在虎頭山公園被網友拍下，還引發熱議：「阿伯你要確定欸！」警方當時已開罰3000元，沒想到它再次現身！昨天中午，這輛蝸居車又出現在桃園開漳聖王廟附近，網友紛紛留言：「後車門把手扛住了一切」、「這根本不該上路吧」。

桃園出現超狂「蝸居車」！（圖／警方提供）

警方表示，這種載運方式已違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項7款，載貨不穩妥且行駛有危險，將依法開罰3000元至1萬8000元。

桃園「蝸居車」擋風玻璃都已經碎裂。（圖／警方提供）

