影/桃園男強勢倒車逼退「人肉佔位」 律師：撞傷人恐被告

桃園市中壢區近日發生一起「人肉佔位」事件，一名駕駛在尋找停車格時，遇到女子站在公共停車格內佔位，雙方未有言語溝通，駕駛隨即開啟雙黃燈倒車進入車格，女子見狀舉手示意並迅速退開，駕駛最終成功停車。相關行車紀錄器畫面曝光後，在網路上引發討論。

女子一度舉起手示意阻止，並站在車後方不願離開。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

從影片中可見，當時女子整個人站在停車格中央佔位，駕駛倒車時持續緩慢向後靠近，女子一度舉起手示意阻止，並站在車後方不願離開，隨著車輛距離越來越近，女子最後驚覺情勢不對，趕緊向一旁跳開，駕駛則順勢將車輛完整停入停車格內。

事件發生於24日下午5時45分左右，地點位於中壢區松勤路。駕駛事後將影片上傳至社群平台，並表示對方似乎認為他不會真的倒車，引來部分網友稱讚其作法果斷。「全程一言不發，直接掛檔倒車，是個狠人」、「這女的真貼心，還幫忙指揮」。

不過，律師顏紘頤對此提出不同看法。他指出，駕車朝人靠近本身即屬高風險行為，若不慎撞傷他人，極可能涉及過失傷害，甚至在特定情況下被認定有故意傷害的可能。他也強調，即便對方有佔用車位的不當行為，也無法作為免責理由。

顏紘頤建議，遇到「人肉佔位」情形，應報警由警方依法處理，避免因停車糾紛而衍生不必要的法律責任。

