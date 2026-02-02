影/桃園男欠200件違規「無照開車」 交通新制首日直接扣

交通新制於1月31日正式上路，八德警分局交通分隊當日處理的4起交通事故，皆因無照駕駛而引發。警方指出，新制針對無照駕駛行為加重處罰，除罰鍰金額大幅提高外，還新增車主連帶處分及延長累犯計算期等規定。

交通新制於1月31日正式上路，八德警分局交通分隊當日處理的4起交通事故，皆因無照駕駛而引發。（圖／翻攝畫面）

八德警方透露，4起事故中，其中一起案件特別嚴重，肇事駕駛因累積超過200件違規未結案，其駕照早已遭到註銷。該駕駛在事故現場被員警依無照駕駛違規舉發，警方隨即扣繳其汽車牌照，並將車輛移置保管。

八德警方透露，4起事故中，其中一起案件特別嚴重，肇事駕駛因累積超過200件違規未結案，其駕照早已遭到註銷。（圖／翻攝畫面）

根據修訂後的《道路交通管理處罰條例》，未考取駕照、越級駕駛（如持機車駕照駕駛汽車）、吊扣期間駕駛或駕照註銷後駕車，皆視為無照駕駛行為。八德分局強調，未來將持續加強執法，並提醒民眾切勿以身試法，以免面臨嚴厲處罰。

警方呼籲，交通新制的實施旨在提升道路安全，無照駕駛不僅危及自身性命，更可能造成他人傷亡，民眾應遵守交通規範，確保行車安全。

