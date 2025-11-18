影/桃園男殺妻赴警局自首 法院裁定羈押

桃園中壢昨（17）日發生一起殺人案，一名男子在中壢住處活活打死妻子，犯案後騎機車到內壢派出所自首，警方趕赴現場發現女子陳屍屋內，訊後將男子依殺人罪送辦，桃檢檢察官複訊後今向法院聲請羈押獲准。

男子殺害妻子後騎機車到派出所自首。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，緬甸華僑李姓男子（64歲）17日上午8時許在桃園中壢區家中，持利器與鈍器痛毆妻子羅姓女子（56歲），導致對方當場死亡陳屍屋內，李男犯案後獨自一人騎機車到中壢警分局內壢派出所，走進派出所向值班台員警自首說「我殺了我老婆」，還伸出雙手放在值班台上要員警上銬。

廣告 廣告

男子走進派出所伸出雙手稱殺了老婆。（圖／翻攝畫面）

員警獲知後立即派員趕到現場查看，果然發現羅女倒臥血泊中已氣絕身亡未送醫，立即封鎖現場進行採證，同時將李男逮捕進行訊問，並報請桃園地檢署指揮偵辦，訊後依殺人罪嫌移送，並已完成刑事相驗。

桃檢檢察官昨日複訊後，認為李男涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌，罪嫌重大有逃亡及滅證及之虞向法院聲請羈押，桃園地院今日舉行羈押庭後裁准羈押。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

基隆冰櫃焚屍案3凶嫌獲交保 檢方抗告高院發回更裁

凱基金子公司遭盜領3.1億 女副理勾結詐團遭羈押

影/嘉義癌末槍砲犯猝死體內含劇毒 兒淚崩：為何一定要羈押