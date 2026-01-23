影/桃園聯結車「丟包貨櫃」擋路？ 警調監視器：車輛故障

有民眾PO影片質疑，桃園市蘆竹區一輛貨櫃聯結車將貨櫃留在中正路與南竹路快車道，隨後就開走，阻礙道路。警方調閱監視器後發現是車輛故障，駕駛之後有呼叫同行支援，約42分鐘後就處理完畢，後續將通知駕駛到案說明。

民眾 質疑有貨櫃 聯結車 將貨櫃留在桃園市蘆竹區中正路與南竹路快車道 。（圖／警方提供）

警方表示，未接獲民眾報案，經調閱路口監視器發現，該輛聯結車當時停在路口，疑似因為車輛故障，貨櫃斗與車頭分離，車頭駛離後隨即於2分鐘後回到現場，但因無法將貨櫃車斗載離，後續叫同行支援，於21時25分離去，將通知駕駛說明案情。

警方說明，汽車駕駛人，駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處可依《道路交通管理處罰條例》第59條之規定處新臺幣1500元以上3000元以下罰鍰，以維護法律尊嚴與路人安全。

駕駛呼叫同行支援。（圖／警方提供）

蘆竹分局呼籲，大型車輛駕駛在出門前一定要檢查車體結構確保安全，如不幸於道路上拋錨，應於第一時間在車後方放置警示標誌，通知後方來車，再通知拖吊，以確保交通安全。

