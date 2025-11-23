影/桃園警掃養生館 羞見越妹「女僕裝」露蜜桃臀躲夾層

員警果斷執法不為美色所惑！桃園警方昨（22日）破獲一間粉味養生館，店家竟製作夾層讓小姐們躲藏，不過還是通通被揪出，穿著女僕裝，露出半顆蜜桃美臀的賣春女只好無奈乖乖認栽。

警方執法畫面。 （圖／警方提供）

桃園分局指出，全案發生在民族路上，景福派出所的所長吳家鳴接獲線報，指該條路上一間養生館，容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器。吳所長立即陳報分局行政組，共同組成專案小組進行監控蒐證。

而當專案人員連日跟監蒐證，證據完備後在昨天收網，持搜索票進行攻堅查緝，迅速衝入店內控制櫃台人員，開啟1樓鐵門上到2樓，櫃台人員推說沒有2樓門鑰匙，員警立即撬破隔板開門衝上3樓。

最後店家的夾層一度發揮效用，讓警方當下只發現2名客人，不過員警鷹眼細搜，最後仍在員工休息室內木櫃的下方找到密室，把4名越南籍賣春女都揪出，穿著女僕裝，露出半顆蜜桃美臀的越南妹子只好乖乖認栽。

警方查證身分發現4人中1人是失聯移工、1人是逾期居留，小姐加客人共6人被依法偵辦，4名越南妹子都被依規定移請收容。

