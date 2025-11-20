影/桃園警破製毒窟！逮1通緝犯、槍彈毒全抄

桃園市龜山區一處民宅16日晚間，遭警方攻堅破門，當場查獲改造手槍1把、子彈7顆，以及大量「喪屍煙彈」二級毒品依托咪酯成品與原料，現場宛如小型製毒基地。

警方當場查獲改造手槍1把、子彈7顆，以及大量「喪屍煙彈」二級毒品依托咪酯成品與原料。（圖／警方提供）

桃園市警局保安警察大隊，日前於巡邏勤務時查獲毒品案件，刑事警察大隊積極溯源，經手機鑑識並調閱監視器影像，發現毒品來源及槍枝情資，立即成立專案小組展開追查。專案小組原訂於17日向法院聲請搜索票，但在前一天晚間監控時發現28歲李姓嫌犯，被通緝中的李嫌，疑似準備搬離藏身處並逃亡，為避免嫌犯脫逃，專案小組遂在16日晚間提前展開行動。

專案小組會同龜山警分局偵查隊，於16日晚間9時許，前往桃園市龜山區李嫌租屋處查訪，確認李嫌在屋內，警方敲門表明身分後，李男卻死命拒開門，還疑似在屋內拖延時間，警方研判極有可能在拖延時間銷毀證物，或準備逃逸，因此強勢攻堅破門，壓制李男並上銬。

警方入屋後發現屋內堆滿毒品原料、化工溶劑與可疑器具，現場凌亂不堪，充斥化工味道，製毒器材與瓶瓶罐罐散落各處。警方在現場查扣改造手槍1把、子彈7顆、依托咪酯煙彈1批、煙油原液15瓶重達3.6公斤、不明液體原料2桶重達3.9公斤、安非他命、分裝器具、香料及大量化工材料等物，疑為製造第二級毒品喪屍煙彈原料與分裝工具，宛如毒品分裝場。

專案小組在偵訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，與毒品危害防制條例製造毒品等罪嫌，將李男移送桃園地檢署偵辦。警方表示，後續將持續向上溯源，擴大追查槍枝、毒品來源，調查是否有幕後組織操控。

