影/桃園銀樓闆娘遭穿警服狂徒「榔頭狠尻」！警追緝中

最新消息，桃園市本月27日才成功跟轄區銀樓業者進行防搶演練，豈料2天後的今天中午，竟然有位穿著警用制服外套的狂男，在中午12點左右，進去中正路上某銀樓，跟闆娘講沒幾句話，竟然拿榔頭狠尻，導致闆娘頭部當場濺血，手指骨折，怪的是狂男沒有搶錢直接跑走，目前警方表示已經找到他騎的摩托車，附近居民表示這間銀樓開了67年從來沒被搶過，但有聽說嫌犯「已經在附近徘徊很久」，犯案動機將待他落網後釐清。

嫌犯身影被拍下。（圖／警方提供）

