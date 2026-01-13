影/桃園驚爆「校門口隨機攻擊」！狂女「鎖喉拖行學生」

桃園市某國小12日傍晚驚傳隨機暴力事件，一名女學生放學後行經校門外時，突遭陌生女子從後方以手肘勒住脖子並拖行。學生當場大聲呼救，所幸社區保全與路過民眾及時上前制止並報警，女子隨即被帶離現場。

該名女子對學生作出鎖喉拖行的恐怖舉動。 （圖／翻攝桃園市議員余信憲臉書）

民進黨市議員黃瓊慧13日發文指出，該名女子疑似先向學生「要錢未果」，情緒失控之下才動手攻擊。她向教育局了解後表示，這起事件屬於「隨機、無預警的街頭暴力」，相關單位已通報派出所，要求加強校園周邊巡邏。市議員余信憲公布的監視器畫面顯示，女子對剛走出校門的學生發動突襲，造成學生驚嚇至臉色發白，若非路人及時介入，後果不堪設想。

校方事後發布「給家長安全教育的一封信」說明處置經過。信中指出，接獲通報後校方立即與警方趕往現場處理，學生脫困後因受驚嚇先回到學校求助，經學務處老師安撫及護理師初步觀察後，已由家長安全接回家中休息。事件發生後已完成校安及社政通報，教育局與警政單位亦提供相關協助。

校方進一步表示，已於13日利用朝會時間加強全校學童的自我保護與安全宣導，以提升學生的警覺與應變能力。同時也請導師持續關心受害學生的身心狀況，並通知派出所及里辦公室，請求加強校園周邊的巡邏與維護秩序。

（本新聞影片來源：桃園市議員余信憲臉書）

