影/桃園37歲男毒駕持西瓜刀攔垃圾車逃逸 警1小時內逮人
桃園市37歲邱姓男子今（9）日清晨駕駛自小貨車，疑因行車糾紛與垃圾車駕駛發生口角，竟持西瓜刀當街攔阻垃圾車叫囂。警方獲報展開圍捕，強勢破窗將拒檢逃逸的邱男壓制逮捕，更查出他涉嫌毒駕，全案依法移送偵辦。
桃園警分局青溪派出所員警執行網路巡邏時發現相關影像，立即通報展開攔截圍捕，隨後在建國路發現邱男所駕駛的自小貨車。不過邱男拒絕配合盤查，甚至加速逃逸，警方隨即展開追緝，並利用地形優勢於昆明路成功攔停車輛。
因邱男涉嫌持刀犯案，警方擔心其持械攻擊，當場破窗將他拉下車強勢壓制逮捕，並查扣作案用西瓜刀1把。經唾液毒品快篩後呈陽性反應，全案依公共危險、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送偵辦，警方也強調對暴力及危害公共安全行為絕不寬貸。
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