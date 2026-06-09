影/桃園37歲男毒駕持西瓜刀攔垃圾車逃逸 警1小時內逮人

本周BWF羽球賽事移至於澳洲雪梨舉行的屬超級500系列的澳洲公開賽，男單首輪有9名台將周日登場，但最終僅名列頭號種子周天成、第2種子林俊易和李佳豪、老將王子維4人，其中最意外是「台灣內戰」世界第37王子維以2比1力克近況不錯世界第19的大會第5種子戚又仁晉16強。澳洲羽球公開賽是台將比較少克服的一站，前一次在這裡封王已經得回溯到2012年混雙冠軍陳宏麟／程文欣至今已經有14年時間，但去年澳網周天成、林俊易雙雙打進男單4強止步，距決賽都只差一步。今年中華隊又是澳洲賽中陣容最龐大的隊伍，單單男單就有9人參賽，可惜出現兩場台灣內戰周天成對上王柏嵅、王子維對上戚又仁，這兩場都打滿三局才分出勝負。其中名列澳洲賽男單第5種子、世界第19戚又仁與世界第37王子維之戰，雙方前三次交手，戚又仁以2勝1負領先，而且最近一次交手便是去年澳洲賽中，當時戚又仁以21比19、19比21和22比11獲勝。沒想到時隔一年戚又仁、王子維又再度於澳洲賽對決，但這次勝負地位互換，前兩局王子維以21比19、17比21平手，關鍵第三局，王子維一開始就取得2比1、5比3和8比4領先的地位，但戚又仁也咬得很緊，沒讓比數拉開，且還追

麗台運動報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言