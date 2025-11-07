影》桃捷虛擬手語親善大使登場 提供多元無障礙新體驗

桃園捷運公司為響應「No one left behind，不遺漏任何人」的共融理念，在A19站旅客詢問處前展示「虛擬手語親善大使小律」導引服務。（圖／桃捷公司）

2025年11月7日，亞洲職棒交流賽於樂天桃園棒球場熱烈登場，桃園市政府體育局與青年事務局，及樂天桃猿攜手年輕新創團隊合作，將科技、運動與手語文化結合，打造樂天桃園棒球場及A19體育園區站為全台首座示範應用場域。桃園捷運公司為響應「No one left behind，不遺漏任何人」的共融理念，在A19站旅客詢問處前展示「虛擬手語親善大使小律」導引服務。

桃園捷運公司為響應「No one left behind，不遺漏任何人」的共融理念，在A19站旅客詢問處前展示「虛擬手語親善大使小律」導引服務。（圖／桃捷公司）

「虛擬手語親善大使小律」導引服務，讓旅客可透過透明螢幕獲得即時列車資訊與場館導引，推動公共運輸場域的多元無障礙創新體驗。將來樂天桃園棒球場有球賽或大型活動時均可使用，讓參與者在觀賽之餘，也能感受桃園捷運在友善服務上的用心。

桃捷公司表示，面對亞洲職棒交流賽活動人潮，已針對賽事期間的疏運需求完成規畫。A18高鐵桃園站及A19體育園區站將依觀賽球迷人數，適時加派人員於球賽散場時段協助引導旅客，並視需求調度列車運行，確保球迷往返球場過程順暢便利。

桃捷公司說，未來將持續配合市府政策，並與社福團隊合作，善用捷運場域推動共融科技應用，讓更多旅客在搭乘捷運時，都能感受到桃園交通服務的貼心與溫度。

