(影)「桃機第三航廈北廊廳」聖誕節正式營運！單日運量上看14萬人次

[Newtalk新聞] 桃園機場第三航廈北廊廳於12月1日起試營運，至昨(18)日旅運量已達40,392人次，昨日交通部長陳世凱也表示將於聖誕節當天正式營運。對此，桃機公司預估，12月25日耶誕節航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次。





機場公司表示，12月1日到12月14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達26,562人次；15日起試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，15日至18日，共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次，到場航班14架次，旅運量達13,830人次，總旅運量達40,392人次，已執行航班184架次。

後續將持續蒐集航空公司及旅客體驗與回饋意見，為12月25日正式啟用做好準備，也將以更加精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰，根據機場公司統計，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，今年耶誕節與元旦有許多旅客自行請假安排出國行程，預估12月25日耶誕節航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次。





另外，旅客滿意度方面，總體評價平均得分為 4.58顆星，其中四項核心指標平均得分分別為：環境觀感4.59顆星、設施便利性4.41顆星、資訊清晰度4.43顆星、服務人員4.66顆星，顯示旅客對北廊廳各面向普遍給予正面回饋。旅客建議如調整廣播聲音、步行距離等，機場公司均已立即調整或提供愛心車等方案，持續優化服務。





最後，機場公司提醒，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡(入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC)，免費申辦，旅客亦可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早三天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

