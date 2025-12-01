影/桃機第3航廈北廊廳今試營運首日 3航班搶先試行

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今（1日）開始試營運，目前先開放3班國籍航空使用，一早就有旅客湧入搶先體驗。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運。 （圖／中天新聞）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳全長738公尺、挑高達13公尺的候機空間。今天開放3班國籍航空試行，包括08:35華航CI130飛札幌（D11）、09:25星宇JX741飛曼谷（D13）、09:30長榮BR116飛札幌（D12），預計在年底前正式投入營運。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天開始試營運。 （圖／中天新聞，下同）

北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓。旅客將在第二航廈辦理報到，再經由連通道前往北登機廊廳登機，出發從第二航廈D10登機門銜接D11至D18，沿路都設有指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，回到第二航廈辦理入境。

北廊廳進入試營運階段，可以說是桃園機場T3分階段啟用的首要里程碑，而依照官方進度，T3主體航廈、南廊廳及多功能大樓預計於2027年全面完工啟用。

桃園機場早在今年7月率先啟用第三跑道建設工程中的「臨時過夜機坪」，初期提供9個停機位。至於第二期工程，預計於明年（2026年）春節前完工，屆時停機位將增至16個，以強化航班調度與停放需求。

北登機廊廳候機處採用大量鮮艷顏色座椅。（圖／中天新聞）

旅遊達人「傑西大叔」今天接受訪問時，透露自己早在清晨5點就抵達現場，他笑稱為了趕上開放第一刻，早就買好機票。

「傑西大叔」也解釋北廊廳的登機門編碼延續第二航廈的「小故事」，由D11一路排到D18，原因是附近有滑行道E，而在基於空側安全，不會使用E、F作為登機門字母。另外，他也提醒從D11走到D18大約要花15至17分鐘時間，建議旅客多預留點時間，他也靦腆笑說：「這個景色非常好看，我剛剛坐了一個小時，看日出、飛機滑行的景色非常漂亮」。

旅遊達人傑西大叔。 （圖／中天新聞）

機場公司董事長楊偉甫表示，為確保北登機廊廳試營運順利，自10月起與航空公司、地勤業者、設備維護商及清潔、保全等單位多次召集會議並進行演練，讓團隊完整熟悉作業流程。11月28日起也成立北登機廊廳試營運準備暨應變小組，持續完成各項整備作業，不斷確認再確認，希望提供旅客最完整的服務。

交通部次長林國顯昨日也已於臉書發文表示，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳終於要邁入試營運。他說明，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量，未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，桃機整體能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

北登機廊廳候機處採用大量鮮艷顏色座椅，現場設有按摩椅供旅客歇息。（圖／中天新聞）

