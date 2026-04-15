（影）桑切斯訪中一面倒? 大唱深化對中合作 夫人貪腐案卻在國內發酵

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[Newtalk新聞] 西班牙首相佩德羅·桑切斯近日訪問中國期間表示，堅信加強與中國的聯繫符合西班牙及歐洲利益，此番言論在北約內部引發關注，也讓西班牙對中政策再度成為國際輿論焦點。桑切斯訪中期間公開活動畫面亦在網路流傳，外界對其訪中安排及安全維護情形多有討論。





西班牙與中國之間的貿易關係長期呈現不均衡狀態，去年中國對西班牙貿易順差高達 300 億美元，成為歐盟經濟體難以忽視的挑戰。而在歐洲對中國經濟依賴與產業競爭日益加深背景下，相關數據也反映出雙邊經貿關係對西班牙政策的潛在影響。

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西班牙首相佩德羅·桑切斯的妻子被指控犯有腐敗、受賄和以權謀私。 圖：翻攝自Ｘ／@RevoltSpire





中國近年持續加碼投資西班牙市場，自 2019 年以來，寧德時代宣布投資 41 億歐元於西班牙設立電池工廠，以配合歐洲新能源產業發展；奇瑞汽車則籌備建立首家中歐車企合資工廠，推動整車本地量產。另有消息指出，小米未來亦可能將部分製造工廠轉向西班牙。





除外交與經濟議題外，桑切斯政府亦面臨內部政治壓力，桑切斯夫人已遭檢方指控涉嫌貪腐、受賄及以權謀私，案件引發外界高度關注，也使西班牙政府廉政與執政形象再度受到檢驗。

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