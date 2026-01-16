影/梁云菲摘除子宮手術畫面曝！病床痛喊：我是不完整的女人？

34歲的藝人梁云菲曾在綜藝節目《國光幫幫忙》中被封為「國光女神」。她16日公開自己摘除子宮的手術紀錄影片，畫面中可見她術後在病床上因疼痛而啜泣，讓粉絲看了相當不捨。她透露因長期受子宮肌腺瘤所苦，加上無生育規劃，最終決定動刀根治。

梁云菲16日公開自己摘除子宮的手術紀錄影片。

梁云菲在影片中說明，子宮肌腺瘤讓她每次月經都伴隨大量出血與劇烈疼痛，唯一能徹底解決的方式就是切除子宮。她回憶整個手術過程約三小時，由於本身有嚴重藥物過敏體質，可使用的止痛藥選擇相當有限，住院期間最盼望的就是護理人員來施打止痛針，只要按下紅色按鈕就會有人來幫忙。

梁云菲術後復健過程同樣艱辛。

術後復健過程同樣艱辛，梁云菲必須忍著腹部脹氣的不適，推著點滴架下床練習走路。影片中她緩慢行走，有時甚至痛到必須彎下腰來。她表示後來發現醫院提供洗頭服務，心情才稍微好轉一些，但內心仍有失落感揮之不去。

梁云菲在臉書發文「再見了，我的子宮」，坦言曾經自我懷疑。

梁云菲在臉書發文「再見了，我的子宮」，坦言曾經自我懷疑。她說一直以來大家都認為子宮是女性特徵，讓她不禁思考「那沒有子宮，我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎？」她甚至上網尋找解答，試圖釐清內心的困惑。

不過梁云菲最終選擇正向面對，她表示回想這段期間自己也很勇敢很努力，無論是打針、吃藥或忍受疼痛，這些都展現出女性的毅力與韌性。她認為靈魂並非那麼容易被定義，真正能定義自己的只有內心的強大。

