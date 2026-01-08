影/棋牌社掛羊頭賣狗肉暗藏賭場 警突襲逮23人

台北市警方破獲一起賭博案，萬華區一處棋牌社掛羊頭賣狗肉，私下經營職業麻將賭場，警方獲報後進行蒐證調查，昨日前往突襲查緝，現場查獲23人查扣賭資等證物依法送辦。

警方突襲查緝職業賭場。（圖／翻攝畫面）

北市萬華分局龍山派出所日前接獲線報，稱轄內康定路上有職業賭場，警方遂組成專案小組監控蒐證，待掌握不法事證後向台北地院申請核發搜索票，並於昨（7）日見時機成熟前往突襲查緝。

警方查扣賭具賭資等證物。（圖／翻攝畫面）

警方在場查獲現場負責人1人、工作人員2人及賭客20人，同時查扣不法所得17萬7500元、麻將牌5副、搬風骰子5顆等證物；經查該賭場以合法棋牌社掩護，實則以籌碼兌換現金方式賭博財物，全案詢後將現場負責人及工作人員依賭博罪嫌移送偵辦，另賭客依法裁罰。

警方查獲賭場工作人員及賭客送辦。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，此類棋牌社賭場企圖以合法掩護非法規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力掃蕩，倘若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，請立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。

