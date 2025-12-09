影／棒球青年赴美見習回台！賴清德化身球迷

▲賴清德推出全新系列節目「追夢事務所」，第二集於今晚釋出。（圖／總統府YT）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第二集於今（9）晚釋出，聚焦賴清德最喜愛的棒球。賴清德以棒球衣搭配運動鞋現身，與小球員們搏感情，賴在影片中十分投入地聽大家的心得分享，期許選手們築夢踏實，無論場上或幕後，都是重要的英雄，「國家都會支持你們」。

「追夢事務所」第二集節目以「強棒出擊築夢全壘打」為題，帶領台灣北中南東的青棒選手，前往棒球發源地—美國，跟世界頂尖的運科基地學習，並在加州的道奇隊與教士隊實地見習，從數據分析到球賽營運，深入球場內外的每一個細節。

內壢高中黃小宸表示，這次到洛杉磯天使隊的小聯盟，學習如何透過後勤工作幫助球隊，讓她收穫滿滿，她也是此行中少數的女性隊員，出發前便期許能以「女性棒球先行者」身份，用行動打破性別框架，讓更多女孩勇敢追求棒球夢。

新竹高中李育昇觀察，美國球迷跟台灣球迷應援文化有很大的差異，並跟賴清德分享，他最喜歡的投手是聖地牙哥教士隊的Joe Musgrove（曾投出隊史首場無安打比賽而聞名），以及日本的達比修有；賴隨即表示，「我前兩天才碰到他...」，球員一聽相當驚訝，賴則笑稱「開玩笑的！」，賴式幽默讓在場球員笑得合不攏嘴 。

平鎮高中的王麒翔、成功高中的許鈞翔，都認為借鏡國外經驗，更加了解運動科學如何實際幫助體能訓練；成功高中黃湛閎則明確闡明其目標，直言想在台灣提升運動員的教育機會，並完成全體年齡運動員的培養，「與其等待下一個大谷翔平，更想在台灣孕育出無數偉大球員的環境」，賴清德對此亦表達高度肯定。

球員們相當貼心，驚喜送上道奇主場球衣，賴清德感動表示「很貴重」，合影後便將球衣留給在場球員們，希望激勵大家繼續熱愛棒球。賴清德強調，無論場上或幕後，都需要各種英雄，運動產業才撐得起來，也勉勵不要因為一時的困難而放棄，國家都會支持大家，影片最後，賴清德則親自站上打擊區，重拾打擊樂趣，每次揮棒把球擊出時，球員都高呼：「好球！」

據指出，「強棒出擊築夢全壘打」計畫，支持18位來自全台各地的高中生前往美國進行為期14天的圓夢行程，實地參訪美國大聯盟、小聯盟球隊、棒球運科訓練機構等，面向則從體能訓練、球技提升、防護與數據分析到行銷賽事管理，借鏡美國運動產業發展經驗，為圓夢青年拓展視野、助益台灣運動及棒球產業的發展。

事實上，賴清德是正港「資深運動迷」早已不是秘密，從職業賽事到基層全民運動，都能看到賴清德以具體行動大力支持的身影，這次賴清德特別前往訪視熱愛棒球的圓夢青年們，一則表達對勇敢追夢的青年們高度肯定與讚賞，二則這群青年們在做的事，正呼應賴清德致力推廣全民運動的初衷與行動，別具意義。

據悉，今年度青年圓夢成果展將於本週四開展，期間每天將有圓夢青年現身說法，分享心路歷程，現場並邀集超過1400位青年在展區展示圓夢成果，可說是賴政府力推的「青年百億海外圓夢基金計畫」政策繳出的成績單，也爲已經開跑的明年度圓夢計畫保溫暖身。

