影/棺木裡千萬別放！禮儀師揭「3大」禁忌物品 火化恐爆炸

火化時，棺木裡面並非什麼物品都能放，放錯東西可能引發意想不到的危險。禮儀師凱皓日前分享火化棺木的重要注意事項，提醒民眾在為往生者準備最後一程時，有「三類物品」絕對不能放入棺木，否則可能導致意外發生。

禮儀師凱皓表示，第一類禁忌物是「活人的照片」，許多家屬常會想放入全家福或合照陪同往生者一起走完最後一程，但他強調，燒掉活人的照片是非常不吉利的，這是民間習俗中的一個禁忌，應當避免。

第二類禁忌物品是「液態類化學物品」，例如往生者生前喜愛的香水或酒類。禮儀師凱皓指出，這類液態物品在高溫火化時可能造成氣爆，「危險程度非常高」，特別是酒精類物品，遇高溫更容易引發火災或爆炸意外。

第三類需要注意的則是「電子產品」，包括收音機、手機、平板等含電池的物品。禮儀師凱皓說明，「這些有電池類的電子產品容易造成火化時爆炸，可能導致火化場的工作人員有受傷的風險。」

針對可以放入棺木的物品，禮儀師凱皓建議可選擇元寶、蓮花、紙錢等象徵性物品，讓往生者在另一個世界也能使用的財物。此外，家屬也可準備手寫信件或親手摺紙鶴，象徵對他們的祝福與思念。

若家屬仍希望準備電子產品或酒類等往生者生前喜愛的物品，禮儀師凱皓也提供替代方案，「現在有很多紙紮做得非常精緻，各種品項應有盡有。」他表示，小型紙紮屋可以一同放入棺木火化，既能表達心意，又不會造成安全疑慮。

