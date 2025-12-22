影/楊丞琳動手術後露面了！幾度崩潰大哭：不再勉強自己

楊丞琳21日在台北三創舉辦兩場「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，她表示自己2025下半年都在台北，巡演收官後就返回台北籌備新專輯企劃，加上前陣子做了「預防性手術」，在台北休養了超過三個月時間。

楊丞琳21日在台北三創舉辦兩場「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。（圖／ 樹與天空 提供 ）

時隔兩年多再度與台灣粉絲相見，楊丞琳一開口說「好久不見，你們都好嗎？」瞬間讓粉絲淚崩，連她自己也差點「破功」落淚。當主持人代替歌迷問她「你好嗎？」楊丞琳坦言「我很好，但我好像也沒那麼好」，她發現自己語帶哽咽，連忙說「不要害我，我現在不能哭，等等還要唱歌」。

楊丞琳感謝歌迷一路以來的支持。（圖／ 樹與天空 提供 ）

楊丞琳感謝歌迷一路以來的支持，「我現在真的比較容易被感動，看到你們哭，我也會跟著哭。」她分享這段時間經歷了不少成長，「那些過程不會消失，但我真的挺好，因為我有很棒的家人、伴侶、朋友，還有一直愛著我的你們。」

她提到許久未與台灣粉絲見面，「我一直想找最好的時機，前陣子忙著巡演，也擔心沒有新歌。現在新作品誕生了，新巡演也將啟動，所以特別辦了這場見面會，想讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠都在我心中。」

談到這兩年的生活，因前幾個月的一場手術而產生變化，楊丞琳歷經這幾個月術後休息及調養身心，讓她不更學會優先照顧自己。她表示手術後有幾次即使身體不適還是勉強回應公事請求，讓她幾度崩潰大哭，「從中學會當感到負荷不了時，要以自己為優先，不再勉強自己。」

